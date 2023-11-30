التحول السريع لنظام الطاقة يوفر 40 مليون وظيفة في 2050

(MENAFN
- Al Watan) كشف تقرير جديد أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" عن توقعات أن يساهم تحول نظام الطاقة بتوفير 40 مليون وظيفة إضافية في قطاع الطاقة على مستوى العالم بحلول عام 2050 وبالمقارنة مع سيناريو الطاقة المخطط له، ومنها 18 مليون وظيفة إضافية على مستوى العالم في مجال الطاقة المتجددة فقط.
وقال الجزء الأول من التقرير والذي صدر في وقت سابق من هذا العام، مساراً لتحقيق هدف وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، وحدد النظم الكهربائية وكفاءة الاستهلاك كمكونات أساسية للتحول من خلال مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف والكتلة الحيوية المستدامة.
فيما أوضح الجزء الثاني من تقرير "نظرة مستقبلية لتحولات الطاقة حول العالم 2023"، والذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" تحت عنوان "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتحول نظام الطاقة"، أن العالم قد يشهد زيادة سنوية متوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 بالمئة بحلول عام 2050 وبالمقارنة مع سيناريو الطاقة المخطط له ضمن مسار وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية انسجاماً مع اتفاق باريس للمناخ.
ويزود التقرير صنّاع السياسات برؤى ثاقبة حول كيفية تأثر النشاط الاقتصادي والوظائف ورفاه الإنسان بالسيناريو المذكور، وعليه فإن ذلك يساعد الحكومات في وضع السياسات المناسبة لتعزيز فوائد هذا التحول إلى أبعد حد.
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