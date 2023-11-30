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التحول السريع لنظام الطاقة يوفر 40 مليون وظيفة في 2050

11/30/2023 4:16:04 AM
(MENAFN- Al Watan) كشف تقرير جديد أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" عن توقعات أن يساهم تحول نظام الطاقة بتوفير 40 مليون وظيفة إضافية في قطاع الطاقة على مستوى العالم بحلول عام 2050 وبالمقارنة مع سيناريو الطاقة المخطط له، ومنها 18 مليون وظيفة إضافية على مستوى العالم في مجال الطاقة المتجددة فقط.
وقال الجزء الأول من التقرير والذي صدر في وقت سابق من هذا العام، مساراً لتحقيق هدف وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، وحدد النظم الكهربائية وكفاءة الاستهلاك كمكونات أساسية للتحول من خلال مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف والكتلة الحيوية المستدامة.
فيما أوضح الجزء الثاني من تقرير "نظرة مستقبلية لتحولات الطاقة حول العالم 2023"، والذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" تحت عنوان "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتحول نظام الطاقة"، أن العالم قد يشهد زيادة سنوية متوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 بالمئة بحلول عام 2050 وبالمقارنة مع سيناريو الطاقة المخطط له ضمن مسار وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية انسجاماً مع اتفاق باريس للمناخ.
ويزود التقرير صنّاع السياسات برؤى ثاقبة حول كيفية تأثر النشاط الاقتصادي والوظائف ورفاه الإنسان بالسيناريو المذكور، وعليه فإن ذلك يساعد الحكومات في وضع السياسات المناسبة لتعزيز فوائد هذا التحول إلى أبعد حد.

MENAFN30112023000089011017ID1107514651

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