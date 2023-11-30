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14 سيارة إسعاف سعودية إغاثية تعبر منفذ رفح متوجهة إلى غزة

11/30/2023 4:16:03 AM
(MENAFN- Al Watan) عبَر منفذ رفح الحدودي اليوم، 14 سيارة إسعاف مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية متوجهة إلى قطاع غزة، من أصل 20 سيارة من المقرر وصولها للقطاع تباعًا.
وتتضمن "سيارات الإسعاف" تجهيزات طبية ضرورية مثل (أجهزة قياس العلامات الحيوية، وأجهزة الأكسجين، وحقائب الإسعافات الأولية، ووسائل لعلاج الحروق، وأسرة لنقل المرضى، وجبائر، وأربطة)، وغيرها من المستلزمات اللازمة.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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