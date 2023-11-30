((دمياط لتداول الحاويات)) تعتزم شراء 4 أوناش ساحة بـ40 مليون يورو

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصدر: توقعات بوصول الأوناش الربع الأول من 2024
تعتزم شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع التعاقد على شراء 4 أوناش ساحة عملاقة بتكلفة تصل 40 مليون يورو.
وقالت مصادر مطلعة، إن الشركة تعمل على التطوير المستمر للأوناش لاكتساب ثقة كبرى الخطوط الملاحية العالمية وذلك تماشياً مع سياسة الدولة المصرية، لتكون مصر مركزاً لوجستياً عالمياً.
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أضافت المصادر لـ((البورصة))، أنه من المتوقع أن تصل الأوناش الجديدة، خلال الربع الأول من العام المقبل.
وحققت دمياط لتداول الحاويات رقماً قياسياً جديداً فى معدلات التداول؛ حيث سجلت فى أكتوبر الماضى تداول نحو 188.6 ألف حاوية مكافئة بنسبة زيادة قدرها 77% على الشهر نفسه المقارن من العام الماضى والذى شهد تداول نحو 106.4 ألف حاوية مكافئة. اقرأ أيضا:“دمياط لتداول الحاويات” تسجل رقما قياسيا جديدا بمعدلات التداول فى أكتوبر
وانتهت الشركة من تنفيذ مشروع عملاق لتدعيم وتعميق أرصفة الحاويات بحيث يمكنها من استقبال سفن الحاويات العملاقة الموجودة فى الخدمة والتى يصل غاطسها إلى 17 متراً، وتزيد حمولتها على 20 ألف حاوية مكافئة، بالإضافة لتطبيق منظومة المعلومات الحديثة NAVIS N4 لإدارة وتشغيل محطة الحاويات إلكترونياً، الأمر الذى ينعكس إيجابياً على معدلات الأداء وكفاءة المحطة.
وفى سياق متصل، استقبلت ((دمياط لتداول الحاويات)) قطارات محملة بحاويات للخطوط الملاحية Hapag-Lloyd،ONE،OOCL،MSC لنقل حاويات الترانزيت والفوارغ بالسكة الحديد من وإلى موانئ دمياط والإسكندرية و6 أكتوبر الجاف وميناء العين السخنة، وذلك بعد تفريغها ونقلها إلى ميناء دمياط تمهيداً لنقلها لإعادة شحنها صادر أو فوارغ إلى بلاد الشرق الأقصى؛ حيث بلغ المعدل 25 قطاراً فى الشهر بإجمالى حاويات ما يقرب من 1000 حاوية مكافئة خلال نوفمبر الجارى.
أوضحت دمياط لتداول الحاويات أنها تعمل وفقاً لاستراتيجية وزارة النقل لتعظيم الاعتماد على وسائط النقل المتعددة خاصة النقل بالسكك الحديدية فى نقل الحاويات والبضائع لتخفيف الأحمال على الطرق البرية، وبالتالى خفض تكلفة صيانتها، وهو الأمر الذى يؤدى إلى خفض تكلفة البضائع المنقولة وتحقيق رؤية الدولة فى التنمية المستدامة.
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