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((دمياط لتداول الحاويات)) تعتزم شراء 4 أوناش ساحة بـ40 مليون يورو

11/30/2023 4:15:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) مصدر: توقعات بوصول الأوناش الربع الأول من 2024

تعتزم شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع التعاقد على شراء 4 أوناش ساحة عملاقة بتكلفة تصل 40 مليون يورو.

وقالت مصادر مطلعة، إن الشركة تعمل على التطوير المستمر للأوناش لاكتساب ثقة كبرى الخطوط الملاحية العالمية وذلك تماشياً مع سياسة الدولة المصرية، لتكون مصر مركزاً لوجستياً عالمياً.

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أضافت المصادر لـ((البورصة))، أنه من المتوقع أن تصل الأوناش الجديدة، خلال الربع الأول من العام المقبل.

وحققت دمياط لتداول الحاويات رقماً قياسياً جديداً فى معدلات التداول؛ حيث سجلت فى أكتوبر الماضى تداول نحو 188.6 ألف حاوية مكافئة بنسبة زيادة قدرها 77% على الشهر نفسه المقارن من العام الماضى والذى شهد تداول نحو 106.4 ألف حاوية مكافئة.

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وانتهت الشركة من تنفيذ مشروع عملاق لتدعيم وتعميق أرصفة الحاويات بحيث يمكنها من استقبال سفن الحاويات العملاقة الموجودة فى الخدمة والتى يصل غاطسها إلى 17 متراً، وتزيد حمولتها على 20 ألف حاوية مكافئة، بالإضافة لتطبيق منظومة المعلومات الحديثة NAVIS N4 لإدارة وتشغيل محطة الحاويات إلكترونياً، الأمر الذى ينعكس إيجابياً على معدلات الأداء وكفاءة المحطة.

وفى سياق متصل، استقبلت ((دمياط لتداول الحاويات)) قطارات محملة بحاويات للخطوط الملاحية Hapag-Lloyd،ONE،OOCL،MSC لنقل حاويات الترانزيت والفوارغ بالسكة الحديد من وإلى موانئ دمياط والإسكندرية و6 أكتوبر الجاف وميناء العين السخنة، وذلك بعد تفريغها ونقلها إلى ميناء دمياط تمهيداً لنقلها لإعادة شحنها صادر أو فوارغ إلى بلاد الشرق الأقصى؛ حيث بلغ المعدل 25 قطاراً فى الشهر بإجمالى حاويات ما يقرب من 1000 حاوية مكافئة خلال نوفمبر الجارى.

أوضحت دمياط لتداول الحاويات أنها تعمل وفقاً لاستراتيجية وزارة النقل لتعظيم الاعتماد على وسائط النقل المتعددة خاصة النقل بالسكك الحديدية فى نقل الحاويات والبضائع لتخفيف الأحمال على الطرق البرية، وبالتالى خفض تكلفة صيانتها، وهو الأمر الذى يؤدى إلى خفض تكلفة البضائع المنقولة وتحقيق رؤية الدولة فى التنمية المستدامة.

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