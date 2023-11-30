الإعلان عن المطور الفائز بتطوير إشارات خط ((طنطا ـ دمياط)) يناير المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: 316 مليون يورو تكلفة المشروع بتمويل من الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية
حددت الهيئة القومية لهيئة السكك الحديدية نهاية ديسمبر المقبل، موعداً نهائياً لتلقى عطاءات مناقصة تحديث وتطوير نظم الإشارات والاتصالات وإعادة تأهيل خط طنطا/ المنصورة/ دمياط، وازدواج خط المنصورة/ دمياط.
وقالت مصادر حكومية، إنه من المقرر الإعلان عن المطور الفائز يناير المقبل، وسوف يتم رفض الطلبات المتأخرة عن الموعد المحدد لتلقى العطاءات.
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وفى السياق، أكدت المصادر، أن الشركات الراغبة فى مد أجل المناقصة بعد غلق باب تلقى العطاءات ستتكفل بمصاريف الإعلان مرة أخرى وعليه سيتم فتح باب تلقى العروض مرة أخرى لتقديم العطاءات المتأخرة.
وأضافت المصادر، أن هناك نحو 20 شركة متعددة الجنسيات تقدمت للهيئة بعطاءات فنية ومالية حتى الآن لاقتناص تنفيذ مشروع تحديث الإشارات والاتصالات وازدواج خط سكة حديد ((طنطا- المنصورة- دمياط))، بإجمالى أطوال يصل لـ119 كيلومتراً. اقرأ أيضا: 23% ارتفاعاً فى إيرادات السكك الحديدية أول 10 أشهر من 2023
وأوضحت أن الهيئة قررت اختيار7 شركات فقط من بين المتقدمين كحد أقصى لعقد التصميم والبناء للمشروع من إجمالى العطاءات المقدمة، وهذا الشرط أصيل لا يمكن التراجع عنه أو زيادة عدد الشركات المؤهلة عن العدد المذكور سلفاً، خاصة أن هناك الأمر يخضع لمكاتب استشارية تحدد آلية القبول والرفض.
ولفتت إلى أن الهيئة لن تتلقى تمويلاً نقدياً من الوكالة الفرنسية، ولكن سيكون فى شكل إيصالات تحصيل مقابل التنفيذات الجارية فى المشروع وحجم معدلات الأعمال التى انتهت، خاصة أن هذه النوعية من القروض تكون مقابل تنفيذ فعلى على أرض الواقع.
وقالت المصادر، إن تكلفة المشروع الإجمالية تقدر بنحو 316 مليون يورو مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية؛ حيث سيقدم البنك قرضاً بقيمة 221 مليون يورو، بينما ستقرض الوكالة الفرنسية الهيئة القومية لسكك حديد مصر 95 مليون يورو. اقرأ أيضا: 50 مليون يورو استثمارات“فويست ألبين” لإنتاج مفاتيح تحويلات السكة الحديد
ويتمثل المشروع فى تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط بطول 119 كم يربط مدينة طنطا التى يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة وتقع على بعد 100 كيلو متر شمال القاهرة بمدينة دمياط الساحلية على ساحل البحر المتوسط والتى يبلغ عدد سكانها مليون نسمة ويمرون بالمنصورة التى يبلغ عدد سكانها حوالى 2 مليون نسمة فى دلتا النيل، والجزء الأول من الممر بين طنطا والمنصورة عبارة عن خط مسار مزدوج غير مكهرب، بينما الجزء الثانى بين المنصورة ودمياط عبارة عن خط مسار فردی غير مكهرب.
وتشمل أنظمة إشارات خطوط السكك الحديدية 14 تقاطعاً و92 تقاطعاً يدعم كلا القسمين حركة الركاب/ البضائع المختلطة حيث يستخدم القسم الأول 56 قطاراً يومياً (52 راكباً، 4 شحنات،) والثانى بـ32 قطاراً يومياً (28 راكباً و 4 شحنات).
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