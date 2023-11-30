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الإعلان عن المطور الفائز بتطوير إشارات خط ((طنطا ـ دمياط)) يناير المقبل

11/30/2023 4:15:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) مصادر: 316 مليون يورو تكلفة المشروع بتمويل من الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية

حددت الهيئة القومية لهيئة السكك الحديدية نهاية ديسمبر المقبل، موعداً نهائياً لتلقى عطاءات مناقصة تحديث وتطوير نظم الإشارات والاتصالات وإعادة تأهيل خط طنطا/ المنصورة/ دمياط، وازدواج خط المنصورة/ دمياط.

وقالت مصادر حكومية، إنه من المقرر الإعلان عن المطور الفائز يناير المقبل، وسوف يتم رفض الطلبات المتأخرة عن الموعد المحدد لتلقى العطاءات.

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وفى السياق، أكدت المصادر، أن الشركات الراغبة فى مد أجل المناقصة بعد غلق باب تلقى العطاءات ستتكفل بمصاريف الإعلان مرة أخرى وعليه سيتم فتح باب تلقى العروض مرة أخرى لتقديم العطاءات المتأخرة.

وأضافت المصادر، أن هناك نحو 20 شركة متعددة الجنسيات تقدمت للهيئة بعطاءات فنية ومالية حتى الآن لاقتناص تنفيذ مشروع تحديث الإشارات والاتصالات وازدواج خط سكة حديد ((طنطا- المنصورة- دمياط))، بإجمالى أطوال يصل لـ119 كيلومتراً.

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وأوضحت أن الهيئة قررت اختيار7 شركات فقط من بين المتقدمين كحد أقصى لعقد التصميم والبناء للمشروع من إجمالى العطاءات المقدمة، وهذا الشرط أصيل لا يمكن التراجع عنه أو زيادة عدد الشركات المؤهلة عن العدد المذكور سلفاً، خاصة أن هناك الأمر يخضع لمكاتب استشارية تحدد آلية القبول والرفض.

ولفتت إلى أن الهيئة لن تتلقى تمويلاً نقدياً من الوكالة الفرنسية، ولكن سيكون فى شكل إيصالات تحصيل مقابل التنفيذات الجارية فى المشروع وحجم معدلات الأعمال التى انتهت، خاصة أن هذه النوعية من القروض تكون مقابل تنفيذ فعلى على أرض الواقع.

وقالت المصادر، إن تكلفة المشروع الإجمالية تقدر بنحو 316 مليون يورو مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية؛ حيث سيقدم البنك قرضاً بقيمة 221 مليون يورو، بينما ستقرض الوكالة الفرنسية الهيئة القومية لسكك حديد مصر 95 مليون يورو.

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ويتمثل المشروع فى تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط بطول 119 كم يربط مدينة طنطا التى يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة وتقع على بعد 100 كيلو متر شمال القاهرة بمدينة دمياط الساحلية على ساحل البحر المتوسط والتى يبلغ عدد سكانها مليون نسمة ويمرون بالمنصورة التى يبلغ عدد سكانها حوالى 2 مليون نسمة فى دلتا النيل، والجزء الأول من الممر بين طنطا والمنصورة عبارة عن خط مسار مزدوج غير مكهرب، بينما الجزء الثانى بين المنصورة ودمياط عبارة عن خط مسار فردی غير مكهرب.

وتشمل أنظمة إشارات خطوط السكك الحديدية 14 تقاطعاً و92 تقاطعاً يدعم كلا القسمين حركة الركاب/ البضائع المختلطة حيث يستخدم القسم الأول 56 قطاراً يومياً (52 راكباً، 4 شحنات،) والثانى بـ32 قطاراً يومياً (28 راكباً و 4 شحنات).

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