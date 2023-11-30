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((إم أو تى)) تطرح 56 ألف متر مربع للشراكة مع القطاع الخاص

11/30/2023 4:15:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم شركة إم أو تى للاستثمار والتنمية، ذراع وزارة النقل الاستثمارية التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، طرح مزايدات لاستغلال 7 قطع أراضٍ بمحافظات مختلفة بإجمالى مساحة تصل 55.9 ألف متر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص الفترة المقبلة.

وتتوزع قطع الأراضى فى موقعين بتقاطع الطريق الدائرى الإقليمى مع طريق القاهرة / أسيوط الزراعى الغربى الأولى بمساحة 23.9 ألف متر مربع، و الأخرى بمساحة 17.3 ألف متر مربع، بالإضافة إلى قطعة أرض ثالثة بتقاطع الطريق الدائرى الأوسطى مع طريق القاهرة/ أسيوط الزراعى الغربى بمساحة 2475 متراً، وقطعة أرض على الطريق الزراعى القاهرة / أسيوط بمساحة 1665 متراً مربعاً.

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وتضم قائمة الأراضى موقعين على الطريق الزراعى القاهرة / أسوان الأولى على مساحة 3536 متراً، والأخرى على مساحة 540 متراً مربعاً، بالإضافة إلى قطعة أرض أسفل كوبرى جمجرة بمحافظة القليوبية بمساحة 6451 متراً مربعاً.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، فى تصريحات سابقة، إنَّ ((إم أو تى للاستثمار والتنمية)) أصبح لها دور هادف وفعال خلال الفترة الأخيرة من خلال المشاركة فى مشروعات تنموية وقومية لها عائد على الاقتصاد القومى. وتخطط وزارة النقل لإشراك القطاع الخاص فى إدارة القطاعات بالسكك الحديدية للمساهمة فى تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة والمساهمة فى الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم مواردها.

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