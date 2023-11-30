((إم أو تى)) تطرح 56 ألف متر مربع للشراكة مع القطاع الخاص

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة إم أو تى للاستثمار والتنمية، ذراع وزارة النقل الاستثمارية التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، طرح مزايدات لاستغلال 7 قطع أراضٍ بمحافظات مختلفة بإجمالى مساحة تصل 55.9 ألف متر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص الفترة المقبلة.
وتتوزع قطع الأراضى فى موقعين بتقاطع الطريق الدائرى الإقليمى مع طريق القاهرة / أسيوط الزراعى الغربى الأولى بمساحة 23.9 ألف متر مربع، و الأخرى بمساحة 17.3 ألف متر مربع، بالإضافة إلى قطعة أرض ثالثة بتقاطع الطريق الدائرى الأوسطى مع طريق القاهرة/ أسيوط الزراعى الغربى بمساحة 2475 متراً، وقطعة أرض على الطريق الزراعى القاهرة / أسيوط بمساحة 1665 متراً مربعاً.
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وتضم قائمة الأراضى موقعين على الطريق الزراعى القاهرة / أسوان الأولى على مساحة 3536 متراً، والأخرى على مساحة 540 متراً مربعاً، بالإضافة إلى قطعة أرض أسفل كوبرى جمجرة بمحافظة القليوبية بمساحة 6451 متراً مربعاً.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، فى تصريحات سابقة، إنَّ ((إم أو تى للاستثمار والتنمية)) أصبح لها دور هادف وفعال خلال الفترة الأخيرة من خلال المشاركة فى مشروعات تنموية وقومية لها عائد على الاقتصاد القومى. وتخطط وزارة النقل لإشراك القطاع الخاص فى إدارة القطاعات بالسكك الحديدية للمساهمة فى تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة والمساهمة فى الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم مواردها.
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