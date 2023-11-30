سى أى كابيتال تربح 771.2 مليون جنيه خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
محفظة التمويل تتخطي 21 مليار جنيه بنهاية سبتمبر
ارتفعت أرباح شركة سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بنسبة 48.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 771.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 520 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 4.71 مليار جنيه، مقابل 2.43 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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وستمرت محفظة التمويل الخاصة بالشركة في ريادتها للسوق، لتتخطى 21 مليار جنيه بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام.
وصرح هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سى أى كابيتال القابضة بأن الشركة حققت نتائج أعمال قوية خلال التسعة أشهر الأولى من العام، مدفوعة بصلابة نموذج أعمالها واستراتيجية تنويع الأعمال الخاصة بها، بالإضافة إلى الأداء المالي والتشغيلي المتميز لكافة شركاتها التابعة سواء في الخدمات المالية غير المصرفية أو بنك الاستثمار، مما يعزز من مكانتها كالمجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة.
وأضاف جوهر أن منصة الشركة للخدمات المالية غير المصرفية حققت نمواً قوياً من حيث ارتفاع إجمالي محافظ التمويل الخاصة لكل شركة، ومن خلال تحقيق نتائج أعمال قوية، وزيادة العملاء النشطين، كما استمر بنك الاستثمار الخاص بالشركة في تحقيق نمواً ملحوظاً على كافة الأصعدة.
وارتفع حجم محفظة شركة كوربليس للتأجير التمويلي بنسبة 27% على أساس سنوي ليصل إلى 16.2 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 101% على أساس سنوي لتسجل 2.64 مليار جنيه مصري، وارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة سنوية بلغت 53% ليصل إلى 415 مليون جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023.
كما واصلت شركة ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية، حيث تمكنت من زيادة حجم المحفظة التمويلية بنسبة 31% على أساس سنوي لتصل إلى 2.75 مليار جنيه بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام، وارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بنسبة 31% على أساس سنوي، ليصل إلى 317 مليون جنيه.
وتمكنت شركة ريفي من تحقيق نمواً في إجمالي التمويلات الممنوحة لعملائها بنسبة 38% ليبلغ 3.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام، واستمرت شركة ريفي في التوسع بشبكة فروعها عبر إضافة 30 فرع جديد ليبلغ إجمالي عدد الفروع 162 فرع بمختلفة أنحاء الجمهورية.
واستمرت شركة سى أى كابيتال للتمويل العقاري في تحقيق نمو على مختلف الأصعدة، حيث ارتفع حجم محفظتها التمويلية بنسبة 133% على أساس سنوي، ليبلغ 1.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، فيما ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 151% على أساس سنوي ليبلغ 155 مليون جنيه، وبلغ إجمالي القروض الجديدة الممنوحة لعملاء الشركة 844 مليون جنيه، بزيادة قدرها 167% على أساس سنوي.
وتمكن بنك الاستثمار بشركة سى أى كابيتال من تحقيق أداءً متميزاً، حيث ارتفع إجمالي إيرادات بنك الاستثمار بنسبة 80% على أساس سنوي ليصل إلى 826 مليون جنيه.
وتمكن نشاط السمسرة من تحقيق إجمالي إيرادات بلغ 424 مليون جنيه، بارتفاع 106% على أساس سنوي.
كما ارتفعت إيرادات شركة سى أى كابيتال لإدارة الأصول بنسبة 275٪ على أساس سنوي لتسجل 206 مليون جنيه، فيما سجل إجمالي حجم الأصول المدارة أعلى مستوياته ليبلغ 61.7 مليار جنيه بارتفاع سنوي 28٪.
وحقق نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات إجمالي أرباح 74 مليون جنيه بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام، حيث نجحت الشركة في إتمام 14 صفقة متنوعة بين إصدارات الدين وصفقات رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ بقيمة إجمالية تفوق 35.2 مليار جنيه.
واختتم جوهر أن شركة سى أى كابيتال استطاعت أن تعزز من مكانتها الرائدة في السوق المصري، حيث أنهت التسعة أشهر الأولى من العام كمدير الصناديق الرائد من حيث حجم الأصول والأداء والشركة الرائدة في صفقات رأس المال وصفقات أسواق الدين، وتظل سي آي كابيتال الشركة الرائدة من حيث مؤشرات الأداء وأعلى معدلات النمو ومعدلات العائد على حقوق الملكية، كما تستمر في التفاؤل للمستقبل بحرص مع استخدام مواردها بكفاءة لمواكبة التحديات السوقية والتحديات الجيوسياسية في المنطقة.
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