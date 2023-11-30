سى أى كابيتال تربح 771.2 مليون جنيه خلال 9 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) محفظة التمويل تتخطي 21 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

ارتفعت أرباح شركة سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بنسبة 48.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 771.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 520 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 4.71 مليار جنيه، مقابل 2.43 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وستمرت محفظة التمويل الخاصة بالشركة في ريادتها للسوق، لتتخطى 21 مليار جنيه بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام.

وصرح هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سى أى كابيتال القابضة بأن الشركة حققت نتائج أعمال قوية خلال التسعة أشهر الأولى من العام، مدفوعة بصلابة نموذج أعمالها واستراتيجية تنويع الأعمال الخاصة بها، بالإضافة إلى الأداء المالي والتشغيلي المتميز لكافة شركاتها التابعة سواء في الخدمات المالية غير المصرفية أو بنك الاستثمار، مما يعزز من مكانتها كالمجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة.

وأضاف جوهر أن منصة الشركة للخدمات المالية غير المصرفية حققت نمواً قوياً من حيث ارتفاع إجمالي محافظ التمويل الخاصة لكل شركة، ومن خلال تحقيق نتائج أعمال قوية، وزيادة العملاء النشطين، كما استمر بنك الاستثمار الخاص بالشركة في تحقيق نمواً ملحوظاً على كافة الأصعدة.

وارتفع حجم محفظة شركة كوربليس للتأجير التمويلي بنسبة 27% على أساس سنوي ليصل إلى 16.2 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 101% على أساس سنوي لتسجل 2.64 مليار جنيه مصري، وارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة سنوية بلغت 53% ليصل إلى 415 مليون جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023.

كما واصلت شركة ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية، حيث تمكنت من زيادة حجم المحفظة التمويلية بنسبة 31% على أساس سنوي لتصل إلى 2.75 مليار جنيه بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام، وارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بنسبة 31% على أساس سنوي، ليصل إلى 317 مليون جنيه.

وتمكنت شركة ريفي من تحقيق نمواً في إجمالي التمويلات الممنوحة لعملائها بنسبة 38% ليبلغ 3.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام، واستمرت شركة ريفي في التوسع بشبكة فروعها عبر إضافة 30 فرع جديد ليبلغ إجمالي عدد الفروع 162 فرع بمختلفة أنحاء الجمهورية.

واستمرت شركة سى أى كابيتال للتمويل العقاري في تحقيق نمو على مختلف الأصعدة، حيث ارتفع حجم محفظتها التمويلية بنسبة 133% على أساس سنوي، ليبلغ 1.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، فيما ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 151% على أساس سنوي ليبلغ 155 مليون جنيه، وبلغ إجمالي القروض الجديدة الممنوحة لعملاء الشركة 844 مليون جنيه، بزيادة قدرها 167% على أساس سنوي.

وتمكن بنك الاستثمار بشركة سى أى كابيتال من تحقيق أداءً متميزاً، حيث ارتفع إجمالي إيرادات بنك الاستثمار بنسبة 80% على أساس سنوي ليصل إلى 826 مليون جنيه.

وتمكن نشاط السمسرة من تحقيق إجمالي إيرادات بلغ 424 مليون جنيه، بارتفاع 106% على أساس سنوي.

كما ارتفعت إيرادات شركة سى أى كابيتال لإدارة الأصول بنسبة 275٪ على أساس سنوي لتسجل 206 مليون جنيه، فيما سجل إجمالي حجم الأصول المدارة أعلى مستوياته ليبلغ 61.7 مليار جنيه بارتفاع سنوي 28٪.

وحقق نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات إجمالي أرباح 74 مليون جنيه بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام، حيث نجحت الشركة في إتمام 14 صفقة متنوعة بين إصدارات الدين وصفقات رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ بقيمة إجمالية تفوق 35.2 مليار جنيه.

واختتم جوهر أن شركة سى أى كابيتال استطاعت أن تعزز من مكانتها الرائدة في السوق المصري، حيث أنهت التسعة أشهر الأولى من العام كمدير الصناديق الرائد من حيث حجم الأصول والأداء والشركة الرائدة في صفقات رأس المال وصفقات أسواق الدين، وتظل سي آي كابيتال الشركة الرائدة من حيث مؤشرات الأداء وأعلى معدلات النمو ومعدلات العائد على حقوق الملكية، كما تستمر في التفاؤل للمستقبل بحرص مع استخدام مواردها بكفاءة لمواكبة التحديات السوقية والتحديات الجيوسياسية في المنطقة.