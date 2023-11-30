إنتاج اليابان الصناعي يرتفع في أكتوبر متجاوزاً التوقعات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع الإنتاج الصناعي في اليابان أكثر من المتوقع في أكتوبر، مما يقدم علامة جديدة على مرونة الاقتصاد، حيث عزز التحسن في سلاسل التوريد شركات صناعة السيارات، كما دعمت تعديلات حجم المخزون صناعة قطع الغيار الإلكترونية.

قالت وزارة الصناعة، اليوم الخميس، إن إنتاج المصانع ارتفع بنسبة 1% عن الشهر السابق، متجاوزا توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 0.8%. وارتفع الإنتاج بنسبة 0.9% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز أيضاً التقديرات التي كان عليها إجماع.

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وأظهر تقرير منفصل، اليوم الخميس، أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 1.6% في أكتوبر مقارنة بسبتمبر، بعد ثلاثة أشهر من المكاسب. وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعاً بنسبة 0.4%. وزادت المبيعات بنسبة 4.2% عن العام السابق، دون التقديرات. وتسارع التضخم للمرة الأولى منذ أربعة أشهر في أكتوبر، مما دفع الأسر إلى تقليص إنفاقها.

تعافي سلاسل التوريد

تعكس أرقام الإنتاج، جزئياً، الدفعة الناتجة عن تعافي سلاسل التوريد العالمية. وأظهرت البيانات التجارية لشهر أكتوبر أن صادرات اليابان صمدت إلى حد كبير بسبب الزيادة القوية في شحنات السيارات، وخاصة إلى الولايات المتحدة. نما إنتاج قطاع السيارات بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق حتى مع اضطرار شركة“تويوتا” إلى تعليق عملياتها مؤقتاً في بعض المصانع بعد انفجار في مصنع أحد موردي المكونات.

من بين الرابحين الآخرين صناعة الأجهزة الإلكترونية والآلات العامة. وارتفعت مخزونات السيارات بنسبة 5.5% في أكتوبر مقارنة بسبتمبر، مما قد يشير إلى انخفاض الإنتاج في هذا القطاع في الأشهر المقبلة. وارتفع إجمالي المخزونات بنسبة 0.8%.

اقتصاد الشرق