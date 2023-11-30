إنتاج اليابان الصناعي يرتفع في أكتوبر متجاوزاً التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع الإنتاج الصناعي في اليابان أكثر من المتوقع في أكتوبر، مما يقدم علامة جديدة على مرونة الاقتصاد، حيث عزز التحسن في سلاسل التوريد شركات صناعة السيارات، كما دعمت تعديلات حجم المخزون صناعة قطع الغيار الإلكترونية.
قالت وزارة الصناعة، اليوم الخميس، إن إنتاج المصانع ارتفع بنسبة 1% عن الشهر السابق، متجاوزا توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 0.8%. وارتفع الإنتاج بنسبة 0.9% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز أيضاً التقديرات التي كان عليها إجماع.
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وأظهر تقرير منفصل، اليوم الخميس، أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 1.6% في أكتوبر مقارنة بسبتمبر، بعد ثلاثة أشهر من المكاسب. وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعاً بنسبة 0.4%. وزادت المبيعات بنسبة 4.2% عن العام السابق، دون التقديرات. وتسارع التضخم للمرة الأولى منذ أربعة أشهر في أكتوبر، مما دفع الأسر إلى تقليص إنفاقها.
تعافي سلاسل التوريد
تعكس أرقام الإنتاج، جزئياً، الدفعة الناتجة عن تعافي سلاسل التوريد العالمية. وأظهرت البيانات التجارية لشهر أكتوبر أن صادرات اليابان صمدت إلى حد كبير بسبب الزيادة القوية في شحنات السيارات، وخاصة إلى الولايات المتحدة. نما إنتاج قطاع السيارات بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق حتى مع اضطرار شركة“تويوتا” إلى تعليق عملياتها مؤقتاً في بعض المصانع بعد انفجار في مصنع أحد موردي المكونات.
من بين الرابحين الآخرين صناعة الأجهزة الإلكترونية والآلات العامة. وارتفعت مخزونات السيارات بنسبة 5.5% في أكتوبر مقارنة بسبتمبر، مما قد يشير إلى انخفاض الإنتاج في هذا القطاع في الأشهر المقبلة. وارتفع إجمالي المخزونات بنسبة 0.8%.
اقتصاد الشرق
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