طاقة عربية تقرر التقدم بعرض لشراء محطات وطنية للبترول

MENAFN - Al-Borsa News) قررت شركة طاقة عربية، التقدم بعرض ملزم لشراء عدد من محطات وطنية للبترول.

وتقرر تكليف مجلس إدارة الشركة بالعمل على تمويل العرض في حال قبوله من خلال التمويل الذاتي بالإضافة إلى مؤسسات التمويل والبنوك المختلفة.

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وأشارت الشركة إلى أن برنامج الطروحات الحكومية لمصر يتضمن طرح عدد من محطات شركة وطنية للبترول أمام المستثمرين، وتم تحديد ميعاد تقديم عرض ملزم خلال شهر ديسمبر للشركات الراغبة في شراء عدد من تلك المحطات.

وارتفعت أرباح شركة طاقة عربية، بنسبة 6% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل 365 مليون جنيه، مقارنة بربح 343.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 9.78 مليار جنيه، مقابل 7.65 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وانتهت شركة طاقة عربية، من إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت اسم شركة“أمان طاقة لتكنولوجيا المدفوعات الالكترونية”، بغرض تقديم خدمات الدفع الإلكتروني.

وأوضحت طاقة عربية، أن الشركة الجديدة بالمشاركة مع شركة أمان القابضة لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية وشركة أمان لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية.

وأضافت أن رأس المال المصدر للشركة يبلغ 20 مليون جنيه، مشيرة إلى أن نسبة مشاركة طاقة عربية تصل 49%.

وكانت اعتمدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة“طاقة عربية”، تعديل مواد بالنظام الأساسي وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

وصدقت العمومية على تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.

وقررت تعيين أحمد سعد علي الشاذلي وممدوح عبدالهادي عفيني وماهر محمد يوسف في مجلس الإدارة ممثلين عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتعيين جوزيف كمال إسكندر ممثلًا عن“نايل إنرجي ال تي دي”، وياسر ذكي هاشم وغادة عبدالهادي أعضاء مستقلين.

وقررت الجمعية تعيين خالد عبد الحميد أبو بكر رئيسًا لمجلس الإدارة، وباكينام محمد إلهامي رئيسًا تنفيذيًا.

فيما اعتمدت العمومية غير العادية، تعديل المادة 24 من النظام الأساسي للشركة لتصبح بعد التعديل:

(يعين المجلس من بين أعضاءه رئيسًا لمجلس الإدارة ويجوز تعيين نائب للرئيس ليحل محله أثناء غيابه وفي حال غيابهم يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتًا، كما يجوز للمجلس أن يعين رئيسا تنفيذيا للشركة بخلاف رئيس مجلس الإدارة).

وكان قرر مجلس إدارة شركة طاقة عربية، زيادة استثمارات الشركة في موزمبيق بقيمة 200 ألف دولار.

وطالب المجلس من الإدارة مزيد من البيانات المالية حول فرص التوسع في محطات الوقود البترولية لتحديد قيمة العوائد المحققة من تلك الفرص المقترحة لاتخاذ قرار بشأنها.