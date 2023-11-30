جوجل تتفق على دفع مبلغ سنوي للمؤسسات الإخبارية في كندا

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت شركة جوجل، على دفع 100 مليون دولار كندي سنوياً لدعم المؤسسات الإخبارية في كندا كجزء من اتفاق مع الحكومة، ما أنهى نزاعًا كان من المقرر أن يؤدي لحجب روابط الأخبار من خدماتها.

وذكرت شبكة“سي إن بي سي” الأمريكية، أن الاتفاق يأتي قبل أسابيع فقط من دخول قانون كندي حيز التنفيذ، والذي سيلزم شركات التكنولوجيا بدفع أموال لمنافذ الأخبار مقابل استخدام محتواها عبر الإنترنت.

موضوعاتجوجل تفتتح مركزًا للأمن السيبراني في إسبانيا “هواوى” تنظم المؤتمر الأول للتحول الرقمى لقطاع الطاقة فى مصر “إى فاينانس” تتعاون مع“IBM” لإنشاء منصة مصرفية بالذكاء الاصطناعى

وردا على الاتفاق، صرحت ميتا الشركة الأم لـ“Facebook” و” Instagram” بأن الصفقة مع جوجل لن تؤثر على قرارها بحجب الروابط الإخبارية في كندا.

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