وزير الإسكان والبابا تواضروس يتابعان موقف تنفيذ الكنائس بالمدن الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أمس الأربعاء، البابا تواضروس الثاني، لمتابعة موقف تنفيذ الكنائس فى المدن الجديدة.
وأكد الجزار، أن الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير جميع الخدمات لسكان المدن الجديدة، ومنها الخدمات الدينية (المساجد – الكنائس) طبقاً للقوانين المنظمة والقواعد المعمول بها في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
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وأشار إلى أن مخططات المدن الجديدة، تتضمن توفير الخدمات الدينية للسكان (مساجد – كنائس)، ويتم إتاحة الأراضى اللازمة لبناء الكنائس طبقاً للطلبات المقدمة من الجهات المعنية، وبموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى إطار القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس.
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