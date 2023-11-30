وزير الإسكان والبابا تواضروس يتابعان موقف تنفيذ الكنائس بالمدن الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أمس الأربعاء، البابا تواضروس الثاني، لمتابعة موقف تنفيذ الكنائس فى المدن الجديدة.

وأكد الجزار، أن الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير جميع الخدمات لسكان المدن الجديدة، ومنها الخدمات الدينية (المساجد – الكنائس) طبقاً للقوانين المنظمة والقواعد المعمول بها في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

موضوعات“مدينة مصر” تعزز شراكتها مع الحاذق للإنشاءات باستثمارات 1.7 مليار جنيه وزير الإسكان يوجه ببدء العمل لوضع موازنة مستقلة لكل مدينة جديدة “أوراسكوم كونستراكشون” تضاعف أرباحها إلى 150.8 مليون دولار خلال 9 أشهر

وأشار إلى أن مخططات المدن الجديدة، تتضمن توفير الخدمات الدينية للسكان (مساجد – كنائس)، ويتم إتاحة الأراضى اللازمة لبناء الكنائس طبقاً للطلبات المقدمة من الجهات المعنية، وبموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى إطار القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس.