مشتريات المصريين تدفع البورصة للارتفاع 0.34% في المستهل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات جلسة اليوم الخميس، وسط صافي مشتريات مصرية بلغت 9.8 مليون جنيه، وإجمالى تداولات 185.5 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 24842 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 5255.5 نقطة.
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وصعد سهم البنك التجارى الدولى بنسبة 0.26% بمستهل التداولات ليصل سعر السهم إلى 78.2 جنيه للسهم مقابل 78 جنيه للسهم فى تداولات الأربعاء.
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 7620 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.62% ليصل لمستوى 29821.5 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 185.5 مليون جنيه، من خلال تداول 93 مليون سهم، بتنفيذ 8.3 آلاف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 179 شركة مقيدة، ارتفع منها 46 سهمًا، وتراجع 14 أسهم، في حين لم تتغير أسعار 119 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.68 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 7 مليون جنيه، و2.8مليون جنيه فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 9.8 مليون جنيه على التوالى.
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