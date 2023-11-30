مشتريات المصريين تدفع البورصة للارتفاع 0.34% في المستهل

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات جلسة اليوم الخميس، وسط صافي مشتريات مصرية بلغت 9.8 مليون جنيه، وإجمالى تداولات 185.5 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 24842 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 5255.5 نقطة.

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وصعد سهم البنك التجارى الدولى بنسبة 0.26% بمستهل التداولات ليصل سعر السهم إلى 78.2 جنيه للسهم مقابل 78 جنيه للسهم فى تداولات الأربعاء.

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 7620 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.62% ليصل لمستوى 29821.5 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 185.5 مليون جنيه، من خلال تداول 93 مليون سهم، بتنفيذ 8.3 آلاف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 179 شركة مقيدة، ارتفع منها 46 سهمًا، وتراجع 14 أسهم، في حين لم تتغير أسعار 119 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.68 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 7 مليون جنيه، و2.8مليون جنيه فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 9.8 مليون جنيه على التوالى.