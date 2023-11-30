تويوتا تستأنف إنتاج الشاحنات الصغيرة في اليابان

MENAFN - Al-Borsa News) استأنفت“تويوتا” إنتاج الشاحنات الصغيرة في مصانعها اليابانية، بعد التأكد من أن العيوب الإنتاجية للسيارات لن تتسبب في أية مشكلات تتعلق بالسلامة.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة“جيجي برس” اليابانية، إن تلك العيوب تم اكتشافها في الطلب المقدم بواسطة“تويوتا” للحصول على موافقة استخدام أعمدة توجيه الشاحنات الصغيرة التي توردها شركة صناعة قطع الغيار التابعة لها“جتيكت كورب – Jtekt Corp”.

موضوعاتوزير: الفحم سيبقى جزءا مهما ضمن احتياجات الهند من الطاقة ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات التضخم في منطقة اليورو انخفاض حاد في أسعار الليثيوم في ظل استمرار وفرة المعروض

ويذكر أن“تويوتا” أوقفت خطوط إنتاج الشاحنات الصغيرة في مصنع“فوجيماتسو” التابع لها منذ صباح الإثنين الماضي، بينما استأنفت العمل أمس الأربعاء.

وكان قرار وقف خطوط الإنتاج يتعلق بتصنيع طرازات“نواه – Noah” و”فوكسي” بالأساس، لكن إصدارات كل من“ألفارد” و”فيل فاير” تأثرت بتعليق العمل أيضاً.

أرقام