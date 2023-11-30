تويوتا تستأنف إنتاج الشاحنات الصغيرة في اليابان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استأنفت“تويوتا” إنتاج الشاحنات الصغيرة في مصانعها اليابانية، بعد التأكد من أن العيوب الإنتاجية للسيارات لن تتسبب في أية مشكلات تتعلق بالسلامة.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة“جيجي برس” اليابانية، إن تلك العيوب تم اكتشافها في الطلب المقدم بواسطة“تويوتا” للحصول على موافقة استخدام أعمدة توجيه الشاحنات الصغيرة التي توردها شركة صناعة قطع الغيار التابعة لها“جتيكت كورب – Jtekt Corp”.
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ويذكر أن“تويوتا” أوقفت خطوط إنتاج الشاحنات الصغيرة في مصنع“فوجيماتسو” التابع لها منذ صباح الإثنين الماضي، بينما استأنفت العمل أمس الأربعاء.
وكان قرار وقف خطوط الإنتاج يتعلق بتصنيع طرازات“نواه – Noah” و”فوكسي” بالأساس، لكن إصدارات كل من“ألفارد” و”فيل فاير” تأثرت بتعليق العمل أيضاً.
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