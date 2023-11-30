مايكروسوفت تحصل على مقعد في مجلس إدارة أوبن إيه آي بدون حق التصويت

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت“مايكروسوفت” أنها سيكون لها مقعد في مجلس إدارة“أوبن إيه آي” ليس له حقوق تصويتية.

وذكر“سام ألتمان” المدير التنفيذي للشركة الناشئة في مذكرة للموظفين نشرت على الموقع الإلكتروني لـ“أوبن إيه آي”: من الواضح أننا اتخذنا القرار الصحيح للدخول في شراكة مع“مايكروسوفت” وأنا متحمس لأن مجلسنا الجديد سيشملهم كمراقب لا يحق له التصويت.

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في خطوة تهدئ من التساؤلات المتعلقة بمدى اهتمام“مايكروسوفت” بالشركة المطورة لـ“شات جي بي تي” بعد الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها التي أسفرت في النهاية عن إعادة“سام ألتمان” لمنصب المدير التنفيذي.

وأشاد“ألتمان” بفريق العمل وأوضح أن“أوبن إيه آي” لم تفقد أية موظفين خلال الاضطرابات، قائلاً: والآن بعدما مررنا بكل هذا، لم نفقد أي موظف.

وأضاف أن مجلس الإدارة بما يشمل“بريت تايلور” المدير التنفيذي السابق لشركة“سيلز فورس”، ووزير الخزانة الأمريكي السابق“لاي سامرز” و”آدم دانجيلو” المدير التنفيذي لشركة“كورا” سيقومون بتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة الناشئة.

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