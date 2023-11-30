مايكروسوفت تحصل على مقعد في مجلس إدارة أوبن إيه آي بدون حق التصويت

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت“مايكروسوفت” أنها سيكون لها مقعد في مجلس إدارة“أوبن إيه آي” ليس له حقوق تصويتية.
وذكر“سام ألتمان” المدير التنفيذي للشركة الناشئة في مذكرة للموظفين نشرت على الموقع الإلكتروني لـ“أوبن إيه آي”: من الواضح أننا اتخذنا القرار الصحيح للدخول في شراكة مع“مايكروسوفت” وأنا متحمس لأن مجلسنا الجديد سيشملهم كمراقب لا يحق له التصويت.
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في خطوة تهدئ من التساؤلات المتعلقة بمدى اهتمام“مايكروسوفت” بالشركة المطورة لـ“شات جي بي تي” بعد الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها التي أسفرت في النهاية عن إعادة“سام ألتمان” لمنصب المدير التنفيذي.
وأشاد“ألتمان” بفريق العمل وأوضح أن“أوبن إيه آي” لم تفقد أية موظفين خلال الاضطرابات، قائلاً: والآن بعدما مررنا بكل هذا، لم نفقد أي موظف.
وأضاف أن مجلس الإدارة بما يشمل“بريت تايلور” المدير التنفيذي السابق لشركة“سيلز فورس”، ووزير الخزانة الأمريكي السابق“لاي سامرز” و”آدم دانجيلو” المدير التنفيذي لشركة“كورا” سيقومون بتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة الناشئة.
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