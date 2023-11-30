خطاب نوايا لإنشاء مجمع للكيماويات في شرق بورسعيد باستثمارات ملياري دولار

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، خطاب نوايا مع شركة“بيفار جروب” الصينية، بهدف إنشاء مجمع صناعي لإنتاج الكيماويات المتخصصة بمنطقة شرق بورسعيد، باستثمارات إجمالية متوقعة نحو ملياري دولار، على أن تكون استثمارات المرحلة الأولى 500 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يعتمد المجمع في إنتاجه على مصادر الطاقة الخضراء سواء الشمس أو الرياح

موضوعاتوفد سلوفاكي يعتزم زيارة مصر لبحث فرص الاستثمار المتاحة ((دايس)) تعد استراتيجية توسعية جديدة للفترة المقبلة رئيس غرفة القاهرة يبحث مع سفير بيرو زيادة التعاون التجاري والاستثماري

وقد قام بالتوقيع السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، والسيد/ تشين لي لي، نائب رئيس شركة بيفار جروب، شهد التوقيع عدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وبعض مسؤولي الشركة الصينية.

وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة تلعب دورًا هامًا في تعميق التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الشركات والمستثمرين الصينيين خاصةً في ضوء انضمام مصر لتكتل البريكس، وما يتبعه ذلك من تعزيز للتعاون الاقتصادي في القطاعات المختلفة تجاريًّا وصناعيًّا.

وأكد أن خطاب النوايا الموقع اليوم مع شركة بيفار جروب، يستهدف إنشاء مجمع أخضر للكيماويات المتخصصة بمنطقة شرق بورسعيد، للاستفادة من موارد مصر الغنية من طاقتي الشمس والرياح، والمساهمة بدورٍ فاعل، في مجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال تبني الصناعات القائمة بالمنطقة الاقتصادية لسياسات تؤدي إلى خفض الانبعاثات الكربونية، ما يسهم بدوره في النفاذ للأسواق العالمية بشكل أفضل؛ حيث تعتمد شركة بيفار جروب على مصادر طاقة خضراء خلال مراحل الإنتاج؛ لخبرتها الكبرى في هذا المجال.

وأوضح جمال الدين، أن المشروع المزمع إقامته سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق المجاورة من المنتجات الكيماوية.

وتجدر الإشارة، أن المشروع المزمع إقامته في منطقة شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية، يتوقع أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية له نحو ملياري دولار، على أن تكون استثمارات المرحلة الأولى له 500 مليون دولار، وتوفر نحو 1000 فرصة عمل.

وتمتلك مجموعة بيفار BEFAR 50 عامًا من الريادة في مجالات المواد الكيميائية المتخصصة، والبتروكيماويات وأعمال الطاقة الجديدة، وتبيع منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم، ونالت جائزة كبرى في الصين تمنح للمؤسسات الصناعية الأكثر حفاظًا على الطاقة لمدة 9 سنوات متتالية.