انخفاض حاد في أسعار الليثيوم في ظل استمرار وفرة المعروض

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ساعد الانخفاض الكبير في أسعار الليثيوم على مدار عام من الآن في ظل وفرة المعروض، على تراجع مخاوف صانعي السيارات الكهربائية تجاه ارتفاع تكاليف إنتاج البطاريات.
وتراجع السعر القياسي لخام الليثيوم في الصين حتى الآن بنسبة 80% من ذروة ارتفاعه في نوفمبر من عام 2022، في ظل تسارع وتيرة الإنتاج العالمي، خاصة في المناجم الصينية منخفضة الجودة، بحسب ما نقلته وكالة“بلومبرج”.
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وذكرت الوكالة في تقرير صدر أمس، أن الانخفاض الحاد في أسعار الليثيوم بجانب تراجع أسعار كل من النيكل، والكوبالت؛ ساهم في هبوط أسعار بطاريات السيارات الكهربائية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وهذا من شأنه تبديد مخاوف صانعي المركبات إزاء التكاليف خلال العام القادم على الأقل.
وقال محللو“جولدمان ساكس” في مذكرة سابقة هذا الأسبوع، إن أسعار الليثيوم تظل أعلى بكثير من المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في السوق.
ويرى نصف المشاركين في استطلاع أجرته الوكالة أن تشهد الأسعار مزيداً من الانخفاض خلال العام القادم، بينما تتوقع“بنش مارك مينرال إنتلجنس” ألا يعود السوق العالمي لليثيوم إلى العجز حتى عام 2028.
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