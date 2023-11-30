انخفاض حاد في أسعار الليثيوم في ظل استمرار وفرة المعروض

MENAFN - Al-Borsa News) ساعد الانخفاض الكبير في أسعار الليثيوم على مدار عام من الآن في ظل وفرة المعروض، على تراجع مخاوف صانعي السيارات الكهربائية تجاه ارتفاع تكاليف إنتاج البطاريات.

وتراجع السعر القياسي لخام الليثيوم في الصين حتى الآن بنسبة 80% من ذروة ارتفاعه في نوفمبر من عام 2022، في ظل تسارع وتيرة الإنتاج العالمي، خاصة في المناجم الصينية منخفضة الجودة، بحسب ما نقلته وكالة“بلومبرج”.

موضوعاتوزير: الفحم سيبقى جزءا مهما ضمن احتياجات الهند من الطاقة ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات التضخم في منطقة اليورو مايكروسوفت تحصل على مقعد في مجلس إدارة أوبن إيه آي بدون حق التصويت

وذكرت الوكالة في تقرير صدر أمس، أن الانخفاض الحاد في أسعار الليثيوم بجانب تراجع أسعار كل من النيكل، والكوبالت؛ ساهم في هبوط أسعار بطاريات السيارات الكهربائية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وهذا من شأنه تبديد مخاوف صانعي المركبات إزاء التكاليف خلال العام القادم على الأقل.

وقال محللو“جولدمان ساكس” في مذكرة سابقة هذا الأسبوع، إن أسعار الليثيوم تظل أعلى بكثير من المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في السوق.

ويرى نصف المشاركين في استطلاع أجرته الوكالة أن تشهد الأسعار مزيداً من الانخفاض خلال العام القادم، بينما تتوقع“بنش مارك مينرال إنتلجنس” ألا يعود السوق العالمي لليثيوم إلى العجز حتى عام 2028.

أرقام