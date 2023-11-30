-->

Friday, 01 December 2023 07:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض حاد في أسعار الليثيوم في ظل استمرار وفرة المعروض

11/30/2023 4:15:50 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ساعد الانخفاض الكبير في أسعار الليثيوم على مدار عام من الآن في ظل وفرة المعروض، على تراجع مخاوف صانعي السيارات الكهربائية تجاه ارتفاع تكاليف إنتاج البطاريات.

وتراجع السعر القياسي لخام الليثيوم في الصين حتى الآن بنسبة 80% من ذروة ارتفاعه في نوفمبر من عام 2022، في ظل تسارع وتيرة الإنتاج العالمي، خاصة في المناجم الصينية منخفضة الجودة، بحسب ما نقلته وكالة“بلومبرج”.

موضوعات متعلقة وزير: الفحم سيبقى جزءا مهما ضمن احتياجات الهند من الطاقة ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات التضخم في منطقة اليورو مايكروسوفت تحصل على مقعد في مجلس إدارة أوبن إيه آي بدون حق التصويت

وذكرت الوكالة في تقرير صدر أمس، أن الانخفاض الحاد في أسعار الليثيوم بجانب تراجع أسعار كل من النيكل، والكوبالت؛ ساهم في هبوط أسعار بطاريات السيارات الكهربائية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وهذا من شأنه تبديد مخاوف صانعي المركبات إزاء التكاليف خلال العام القادم على الأقل.

وقال محللو“جولدمان ساكس” في مذكرة سابقة هذا الأسبوع، إن أسعار الليثيوم تظل أعلى بكثير من المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في السوق.

ويرى نصف المشاركين في استطلاع أجرته الوكالة أن تشهد الأسعار مزيداً من الانخفاض خلال العام القادم، بينما تتوقع“بنش مارك مينرال إنتلجنس” ألا يعود السوق العالمي لليثيوم إلى العجز حتى عام 2028.

أرقام

MENAFN30112023000202011048ID1107514635

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث