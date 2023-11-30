عائدات قناة السويس تنمو 20% خلال نوفمبر

قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر نوفمبر الحالي، سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات المحققة ليصبح الأعلى؛ مقارنة بمعدلات الأداء المحققة خلال أشهر نوفمبر المتعاقبة على مدار تاريخ القناة.

وأوضح رئيس الهيئة، اليوم الخميس، أن حركة الملاحة في قناة السويس خلال شهر نوفمبر سجلت عبور 2264 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 2171 سفينة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي بفارق 93 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 4.3%، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 135.5 مليون طن مقابل 125.2 مليون طن خلال شهر نوفمبر من العام الماضي بفارق 10.3 مليون طن بنسبة زيادة قدرها 8.2%.

موضوعات((ألستوم)) تنفذ مشروعات لصالح وزارة النقل بقيمة 4 مليارات يورو ((إم أو تى)) تطرح 56 ألف متر مربع للشراكة مع القطاع الخاص الإعلان عن المطور الفائز بتطوير إشارات خط ((طنطا ـ دمياط)) يناير المقبل

وأضاف ربيع، أن عائدات قناة السويس خلال شهر نوفمبر من العام الحالي حققت زيادة كبيرة قدرها 20.3%، حيث سجلت العائدات 854.7 مليون دولار؛ مقابل 710.3 مليون دولار خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، بفارق 144.4 مليون دولار.

وأكد أن السياسات التسويقية نجحت في جذب سفن تعبر لأول مرة بلغ عددها 387 سفينة بإجمالي إيراد 71.8 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023.

وأشار رئيس الهيئة، إلى انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبي بانتهاء مشروع التوسعة بتوسعة القناة 40 مترا جهة الشرق وذلك من الكم 132 ترقيم القناة إلى الكم 162 ترقيم القناة، موضحا أنه جاري عمل الخرائط الملاحية الجديدة بعد نقل خط منتصف القناة ( محور القناة) نتيجة مشروع التوسعة إلى المحور الجديد.

وأوضح ربيع، أن نسبة الإنجاز بالجزء الثاني من المشروع بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة بلغت 76% بإجمالي كميات تكريك قدرها 41.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.

Source: