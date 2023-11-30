عائدات قناة السويس تنمو 20% خلال نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) السياسات التسويقية تنجح في جذب 387 سفينة تعبر لأول مرة قناة السويس
قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر نوفمبر الحالي، سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات المحققة ليصبح الأعلى؛ مقارنة بمعدلات الأداء المحققة خلال أشهر نوفمبر المتعاقبة على مدار تاريخ القناة.
وأوضح رئيس الهيئة، اليوم الخميس، أن حركة الملاحة في قناة السويس خلال شهر نوفمبر سجلت عبور 2264 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 2171 سفينة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي بفارق 93 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 4.3%، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 135.5 مليون طن مقابل 125.2 مليون طن خلال شهر نوفمبر من العام الماضي بفارق 10.3 مليون طن بنسبة زيادة قدرها 8.2%.
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وأضاف ربيع، أن عائدات قناة السويس خلال شهر نوفمبر من العام الحالي حققت زيادة كبيرة قدرها 20.3%، حيث سجلت العائدات 854.7 مليون دولار؛ مقابل 710.3 مليون دولار خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، بفارق 144.4 مليون دولار. اقرأ أيضا:“قناة السويس” تخفض رسوم عبور سفن الصب الجاف بين موانئ البحر الأحمر وغرب أفريقيا
وأكد أن السياسات التسويقية نجحت في جذب سفن تعبر لأول مرة بلغ عددها 387 سفينة بإجمالي إيراد 71.8 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023.
وأشار رئيس الهيئة، إلى انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبي بانتهاء مشروع التوسعة بتوسعة القناة 40 مترا جهة الشرق وذلك من الكم 132 ترقيم القناة إلى الكم 162 ترقيم القناة، موضحا أنه جاري عمل الخرائط الملاحية الجديدة بعد نقل خط منتصف القناة ( محور القناة) نتيجة مشروع التوسعة إلى المحور الجديد.
وأوضح ربيع، أن نسبة الإنجاز بالجزء الثاني من المشروع بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة بلغت 76% بإجمالي كميات تكريك قدرها 41.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.
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MENAFN30112023000202011048ID1107514634
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