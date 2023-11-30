ترانس جلوب الكندية تخطط لحفر 4 آبار بترول جديدة في 2024

MENAFN - Al-Borsa News) بحث المهندس طارق الملا وزير البترول، مع مسئولي شركة ترانس جلوب الكندية، خططها لحفر 4 آبار جديدة في مصر خلال العام المقبل.

يأتي ذلك في إطار برنامج حفر مكثف لتعزيز معدلات إنتاج شركة ترانس جلوب البالغة حاليا نحو 11.5 ألف برميل مكافئ يومياً.

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وتابع وزير البترول مع مسئولي الشركة الكندية، برامج حفر الآبار الجديدة للبحث عن البترول وإنتاجه في عدد من مناطق امتياز الشركة بصحراء مصر الشرقية، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الخميس.

وأكد الملا، على أهمية الخطوات التي تتخذها الشركة لتكثيف الأنشطة وضخ الاستثمارات بما يحقق نجاح مستمر لها في مصر، مشيراً إلى أهمية برنامج الحفر الذي وضعته الشركة خلال العام المقبل للعمل على زيادة معدلات الإنتاج.

وأضاف أن استخدام أحدث التقنيات المطبقة في مجالات الحفر سيعظم من المردود المتوقع والقدرة على تحقيق نتائج إيجابية الفترة المقبلة.

وأبدت الشركة اهتمامها بالتوسع في أعمالها في قطاع البترول المصري، في ضوء الفرص الجديدة بأحدث مزايدة عالمية طرحتها هيئة البترول المصرية للبحث عن البترول والغاز عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

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