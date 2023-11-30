ترانس جلوب الكندية تخطط لحفر 4 آبار بترول جديدة في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول، مع مسئولي شركة ترانس جلوب الكندية، خططها لحفر 4 آبار جديدة في مصر خلال العام المقبل.
يأتي ذلك في إطار برنامج حفر مكثف لتعزيز معدلات إنتاج شركة ترانس جلوب البالغة حاليا نحو 11.5 ألف برميل مكافئ يومياً.
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وتابع وزير البترول مع مسئولي الشركة الكندية، برامج حفر الآبار الجديدة للبحث عن البترول وإنتاجه في عدد من مناطق امتياز الشركة بصحراء مصر الشرقية، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الخميس.
وأكد الملا، على أهمية الخطوات التي تتخذها الشركة لتكثيف الأنشطة وضخ الاستثمارات بما يحقق نجاح مستمر لها في مصر، مشيراً إلى أهمية برنامج الحفر الذي وضعته الشركة خلال العام المقبل للعمل على زيادة معدلات الإنتاج.
وأضاف أن استخدام أحدث التقنيات المطبقة في مجالات الحفر سيعظم من المردود المتوقع والقدرة على تحقيق نتائج إيجابية الفترة المقبلة.
وأبدت الشركة اهتمامها بالتوسع في أعمالها في قطاع البترول المصري، في ضوء الفرص الجديدة بأحدث مزايدة عالمية طرحتها هيئة البترول المصرية للبحث عن البترول والغاز عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.
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MENAFN30112023000202011048ID1107514633
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