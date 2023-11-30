ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات التضخم في منطقة اليورو

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، في ظل ترقب الأسواق صدور القراءة الأولية لمعدل التضخم في منطقة اليورو عن شهر نوفمبر في وقت لاحق من اليوم، بعد تباطؤ التضخم السنوي في فرنسا.

وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.13% إلى 459 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم النفط والغاز بنسبة 1%.

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واستقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 7423 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.30% إلى 16215 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.27% إلى 7287 نقطة.

وأوضحت بيانات المعهد الوطني للدراسات الاقتصادية والإحصاء التي صدرت اليوم، تباطؤ معدل التضخم السنوي في فرنسا إلى 3.4% في نوفمبر، بعد أن بلغ 4% في قراءة أكتوبر، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% في الربع الثالث من العام.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني، ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 1.1% في أكتوبر على أساس شهري بدعم من مبيعات المنتجات غير الغذائية، ومقارنة بالتوقعات عند نمو بنسبة 0.4%.

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