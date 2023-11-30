-->

Friday, 01 December 2023 07:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات التضخم في منطقة اليورو

11/30/2023 4:15:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، في ظل ترقب الأسواق صدور القراءة الأولية لمعدل التضخم في منطقة اليورو عن شهر نوفمبر في وقت لاحق من اليوم، بعد تباطؤ التضخم السنوي في فرنسا.

وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.13% إلى 459 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم النفط والغاز بنسبة 1%.

موضوعات متعلقة وزير: الفحم سيبقى جزءا مهما ضمن احتياجات الهند من الطاقة انخفاض حاد في أسعار الليثيوم في ظل استمرار وفرة المعروض مايكروسوفت تحصل على مقعد في مجلس إدارة أوبن إيه آي بدون حق التصويت

واستقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 7423 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.30% إلى 16215 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.27% إلى 7287 نقطة.

وأوضحت بيانات المعهد الوطني للدراسات الاقتصادية والإحصاء التي صدرت اليوم، تباطؤ معدل التضخم السنوي في فرنسا إلى 3.4% في نوفمبر، بعد أن بلغ 4% في قراءة أكتوبر، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% في الربع الثالث من العام.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني، ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 1.1% في أكتوبر على أساس شهري بدعم من مبيعات المنتجات غير الغذائية، ومقارنة بالتوقعات عند نمو بنسبة 0.4%.

أرقام

MENAFN30112023000202011048ID1107514632

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث