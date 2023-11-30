ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات التضخم في منطقة اليورو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، في ظل ترقب الأسواق صدور القراءة الأولية لمعدل التضخم في منطقة اليورو عن شهر نوفمبر في وقت لاحق من اليوم، بعد تباطؤ التضخم السنوي في فرنسا.
وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.13% إلى 459 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم النفط والغاز بنسبة 1%.
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واستقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 7423 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.30% إلى 16215 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.27% إلى 7287 نقطة.
وأوضحت بيانات المعهد الوطني للدراسات الاقتصادية والإحصاء التي صدرت اليوم، تباطؤ معدل التضخم السنوي في فرنسا إلى 3.4% في نوفمبر، بعد أن بلغ 4% في قراءة أكتوبر، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% في الربع الثالث من العام.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني، ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 1.1% في أكتوبر على أساس شهري بدعم من مبيعات المنتجات غير الغذائية، ومقارنة بالتوقعات عند نمو بنسبة 0.4%.
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