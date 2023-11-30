وزير: الفحم سيبقى جزءا مهما ضمن احتياجات الهند من الطاقة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مسؤول حكومي كبير اليوم الخميس إن الفحم سيبقى مصدرا رئيسيا للطاقة في الهند لسنوات مقبلة.
وقال وزير خارجية الهند فيناي موهان كواترا في إفادة صحفية حول مشاركة الهند في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي بدأ اليوم الخميس في دبي“الفحم جزء مهم ضمن احتياجات الهند من الطاقة وسيبقى كذلك”.
موضوعات متعلقة
ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات التضخم في منطقة اليورو انخفاض حاد في أسعار الليثيوم في ظل استمرار وفرة المعروض مايكروسوفت تحصل على مقعد في مجلس إدارة أوبن إيه آي بدون حق التصويت
رويترز
MENAFN30112023000202011048ID1107514631
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.