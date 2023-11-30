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وزير: الفحم سيبقى جزءا مهما ضمن احتياجات الهند من الطاقة

11/30/2023 4:15:47 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال مسؤول حكومي كبير اليوم الخميس إن الفحم سيبقى مصدرا رئيسيا للطاقة في الهند لسنوات مقبلة.

وقال وزير خارجية الهند فيناي موهان كواترا في إفادة صحفية حول مشاركة الهند في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي بدأ اليوم الخميس في دبي“الفحم جزء مهم ضمن احتياجات الهند من الطاقة وسيبقى كذلك”.

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رويترز

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