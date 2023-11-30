مستقبل غزة إلى أين؟ د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News Network ) في أعقاب الهدن المتتالية التي بدأ الحديث عنها وتنفيذها مع نهاية الأسبوع الماضي، والتي تبلورت وتوسعت في اطار لتبادل المعتقلين الفلسطينيين والمحتجزين الاسرائيليين، وادخال الاحتياجات الفلسطينية الضرورية للحياة عبر معبر رفح، اعتبر بايدن يوم أمس أن استمرار الهجوم الاسرائيلي على غزة يأتي لمصلحة حركة حماس، في تراجع عن دعمه لاستمرار هجوم إسرائيل على غزة. ومؤخراً، غير الإعلام الأميركي مصطلحاته المستخدمة في التعامل مع هذا الهجوم، والتي انتقلت من الدعوة لهدن إنسانية إلى هدن طويلة الأمد حتى وصلت إلى وقف لاطلاق النار، في تطور سياسي أميركي ملاحظ. كما تأتي زيارة رئيس المخابرات الاميركية والاسرائيلية لقطر، يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، في إطارالحديث عن بلورة صفقة متكاملة وموسعة استكمالاً لصفقات الهدن المتتابعة المحدودة، في ذات السياق. على الجانب الآخر، تواصل الحكومة الاسرائيلية وجيشها التأكيد على استعدادها لمواصلة هجومها على غزة باتجاه الجنوب، وأنها ملتزمةباعادة المحتجزين عبر الهدن أو الحرب والقضاء على قوة حركة حماس وتحقيق السيطرة الأمنية على القطاع. ويبدو أن إسرائيل لاتزال تتمسك بذلك الخطاب حفاظاً على ماء الوجه، في ظل معضلة وقف هجومها على غزة دون تحقيق أي من الاهداف المعلنة من ذلك الهجوم. ابتعدت المواقف الأميركية والغربية تدريجياً عن احتضان تواصل الهجوم الإسرائيلي على غزة، خصوصا بعد ارتكاب جيش الاحتلال مجازر بحق المدنيين فيها، وعدم نجاح الاحتلال باستعادة المحتجزين بالقوة كما وعد، وبدء استعادتهم باتفاق تبادل مرحلي مع حركة حماس، كما عرضت الحركة قبل بدء اجتياح الاحتلال البري للقطاع، وعدم اتضاح مدى واقعية القضاء على قوة حركةحماس، في ظل المعطيات الميدانية على الأرض، التي اتضحت بعد ٥٤ يوم من الهجوم. وقتلت إسرائيل في ذلك الهجوم الانتقامي على غزة أكثر من ٢٠ الف مدني فلسطيني وجرحت أكثر من ضعف ذلك العدد ودمرت ٥٠ في المائة من بنية القطاع، في ظل جرائم وصفت من قبل منظمات غربية وانسانية بالأشد عنفاً خلال هذه الألفية. معاقتراب انتهاء تمديد الهدن الإنسانية المرتبطة بافراج متبادل عن أعداد محدودة، والمساعي الأميركية والعربية للتوصل لصفقة تبادل متكاملة، في ظل تبدل مواقف الولايات المتحدة وكذلك الحلفاء الغربيين الداعمة لاستمرار الهجوم على غزة، ودعوات الولايات المتحدة لإسرائيل بضرورة عدم تكرار ذات النهج الذي تبنته خلال هجومها على غزة على مدار الأسابيع الماضية، ما هي فرص استئناف هذا الهجوم في ظل المتغيرات الحالية؟





تبدلت مواقف الادارة الاميركية تدريجياً من الهجوم الإسرائيلي على غزة في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر. وبعد أن بلغ دعم الولايات المتحدة لذلك الهجوم الاسرائيلي الانتقامي على غزة

مستوى جعلها توصف بالشريكة في هذا الهجوم، في اطار دعم سياسي مالي وعسكري واستخباراتي، وتبن مطلق للرواية الاسرائيلية دون تحقق، بدأت الولايات المتحدة، في ظل تزايد جرائم إسرائيل بحق المدنيين خلال الأسابيع الأولى للهجوم وعدم وجود شواهد على تحقيق أهداف عسكرية محددة، حث إسرائيل علىعدم الذهاب لهجوم بري، غير مضمون النتائج، والاستفادة من تجربة الولايات المتحدة في غزوها لافغانستان والعراق بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وركزت على ضرورة تجنب استهداف المدنيين، والسماح بادخال الاحتياجات الإنسانية للقطاع، وطالبتها بإعادة الاتصالات مع أهل القطاع. إلا أنه وتحت وطأة الهجوم البري، الذي لم يحقق أهدافه، وتصاعد أعداد الشهداء والجرحىالفلسطينيين، علت الأصوات الأميركية المعارضة لاستمرار هجوم إسرائيل على غزة ودعم الولايات المتحدة له من داخل أروقة الحكم نفسها، سواء من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية أو وكالة الاستخبارات، حيث لوح مسؤولون فيها بخطورة مواقف الولايات المتحدة المؤيدة لاستمرار الهجوم الإسرائيلي على مستقبل سياسة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط لعقود قادمة. كما واجهت ادارة بايدن بسبب موقفها من دعم هجوم إسرائيل على غزة معارضة من داخل أروقة الكونجرس موظفين ونواب، في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية في عدة ولايات أميركية، خصوصا تلك التي جاءت من أوساط الطلاب والديمقراطيين من الشباب والجالية العربية والإسلامية، والتي باتت تشكل تهديد حقيقي لفرص بايدن الانتخابية القادمة خصوصاً في الولايات المتأرجحة. إن ذلك يفسر تلك التحولات الجوهرية التي تجلت مؤخراً في موقف الادارة الأميركية من تبنى لمفاوضات الهدنة، ومساعيها لتوسيع مفاوضات التبادل باتجاه تحقيق صفقة متكاملة، وتحذيراتها لإسرائيل من إمكانية مواصلة هجومها إن استمر ضمن ذات النهج السابق، فما هي الحدود والوقت الذي ستتحمله واشنطن في حال تواصل الهجوم، ضمن المعطيات سابقة الذكر؟







ورغم دعم معظم الدول الغربية لهجوم إسرائيل على غزة في أسابيعه الأولى، خصوصاً بريطانيا وفرنسا وألمانيا، استرشاداً وتبعية بالرؤية الاسرائيلية للهجوم وبالموقف الأميركي، إلا أن تطورات ذلك الهجوم وهمجيته وردات الفعل عليه أعاد ترتيب المواقف الغربية، تماماً كما حصل داخل الولايات المتحدة. فرفضاً للهجوم الإسرائيلي على غزة، اجتاحت لندن احتجاجات طلابية وشبابية لم تشهد مثلها العاصمة البريطانية من قبل، ناهيك عن بروز معارضة لسياسة البلاد الداعمة لهجوم إسرائيل من داخل الحكومة ومجلس النواب البريطاني، الأمر الذي استدعى اقالة احد الوزراء، ودعوة رئيس الوزراء لهدنة كان يرفضها بإصرار. في فرنسا كذلك تراجعتحدة تصريحات الرئيس الفرنسي الداعمة لهجوم إسرائيل على غزة، وباتت تميل نحو الدعوة لمراعاة المدنيين والذهاب لهدن إنسانية، في ظل معارضة من داخل الحكومة الفرنسية نفسها ووزارة الخارجية، التي دعت جمعيتها لضرورة مراعاة علاقة فرنسا بدول الشرق الأوسط، ومراعاة مشاعر جالية عربية وإسلامية ضخمة في البلاد. ونظمت العديد من الاحتجاجات في البلاد، انتقادا لموقف فرنسا الداعم لهجوم إسرائيل على غزة، في ظل مجتمع يعد الأكثر تأييداً للفلسطينيين من بين شعوب دول الاتحاد الأوروبي. وواجهت شوارع عواصم دول أوروبية عديدة احتجاجات شبابية وطلابية واسعة ومستمرة طوال الأسابيع الماضية، تدعو حكوماتها لتبنى مواقف ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة، وتبنت بالفعل عدد منها ذلك. إن هجوم إسرائيل الانتقامي على غزة كشف عن وجهها الحقيقي أمام العالم الغربي، الذي تناست قيادته عبر العقود الماضية واقع الاحتلال وممارساته، وحق الفلسطينيين بالتحرر وتقرير المصير. وحصرت معظم الحكومات الغربية القضية الفلسطينية خلال العقود الماضية بالمساعدات المالية، والقليل من حقوق الإنسان، فغير هذا الهجوم المفاهيم وبدل المعطيات. فإلى أي مدى يمكن أن تدعم حكومات الدول الغربية الحليفة لإسرائيل مواصلة جيش الاحتلال هجومه على غزة، خصوصاً بعد نجاح عملية التبادل الجزئية والهدنة الحالية؟.







وترفض الدول العربية مجتمعة إستمرار هجوم الاحتلال على غزة، وتسعى للوصول إلى هدنة لوقفه، ورحبت ودعمت عمليات التبادل المحدودة. وكشفت تصريحات إسرائيل التي جاءت بعد هجومها على غزة عن الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال أمام حلفائها منالعرب، خصوصا بعد أن طلبت إسرائيل من مصر فتح حدودها لاستقبال الفلسطينيين، وفتح ذلك أيضا النقاش مع الأردن حول نوايا مشابهة لليمين الإسرائيلي لاقتراف ذات الجريمة بالتهجير القسري بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

إن ذلك يعكس مدى خطورة استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة على أمن وسلامة الدول العربية المجاورة لفلسطين، تماما كخطورتها على الفلسطينيين. وتأتي المساعي العربية الحثيثة لتوسيع الهدنة ووقف العدوان من بين أهم أولوياتها اليوم، في ظل الخطر الذي تشكله إسرائيل على أمن المنطقة بشكل كلي، فما هي حدود ومدى قبول الدول العربية والشارع العربي لمواصلة إسرائيل عدوانها على غزةوعدد الأبرياء المسموح لإسرائيل قتلهم أيضاً إضافة للآلاف السابقة، خصوصاً بعد نجاح الهدنة عمليات التبادل خلال الأيام الماضية؟ وأما عن الشارع الإسرائيلي، الذي أيد غالبيته الهجوم على غزة بعد السابع من أكتوبر، فهل سيبقى مسانداً لاستمرار الهجوم على غزة في ظل عدة اعتبارات، أولها نجاح المفاوضات وليس الحرب في الافراج عن المحتجزين، والرغبة الاسرائيلية في عودة جميع المحتجزين والاسرى كذلك، في ظل ذلك الطريق الذي أثبتته التجربة، والثاني يرتبط بحدود تحمل الشارع الإسرائيلي لمواصلة الهجوم الذي لم يحقق أهدافه طوال الاسابيع الماضية، مع استمرار الاستنزاف البشري والاقتصادي وحالة عدم الاستقرار في البلاد؟





كشفت غزة الأقنعة وأحرجت حكومات دول عظمى أمام شعوبها، وفرضت القضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني وحق لتقرير المصير، بالقوة على العالم، الذي تناساها لعقود وبات مطالباً اليوم بالوقوف أمام التزاماته تجاه الشعب الفلسطيني. لم توضع حلول بعد لما بعد الهجوم على غزة، وكيف سيتم التعامل معها، في ظل معطيات لم تكن في الحسبان، الا أنه في النهاية لا بقاء لاحتلال. وللشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره، وحتى ذلك الحين، وحتى لا تستمر الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، والتي شهدها العالم بقوة على مدار الأسابيع الماضية، وتغافل عنها لعقود، نحن بحاجة لاجراءات انتقالية لحماية الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، كتواجد قوات أممية على سبيل المثال تحمي المدنيين الفلسطينيين من جرائم الاحتلال، لحين ترتيب البيت الفلسطيني، بعد زوال الاحتلال.





