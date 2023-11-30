ماسك عن زيارته إلى إسرائيل: لم تكن جولة اعتذار

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحمه/PNN- شدد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على أن رحلته إلى إسرائيل لم تكن "جولة اعتذار" وسط ردود الفعل العنيفة التي تلقاها بسبب تأييده لمنشور معاد للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ماسك في تصريح لصحيفة "نيويورك تايمز": "الرحلة إلى إسرائيل مستقلة– لم تكن مثل جولة اعتذار".

وعن المنشور على x والذي كتب فيه أحدهم أن اليهود يشجعون "الكراهية الجدلية ضد البيض"، ورد ماسك عليه قائلا إنه "الحقيقة الفعلية"، مما أدى إلى إثارة ردة فعل عنيفة ضد ماسك واتهامه بأنه معاد للسامية، قال ماسك إنه "ليس لديه مشكلة في أن يكون مكروها".

وعاد ماسك من رحلته إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث قام بجولة في كيبوتس كفار عزة، الذي تعرض لهجوم "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث اتفق مع رأي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه لا يوجد خيار آخر لدى إسرائيل إلا القضاء على "حماس"، وأعرب عن رغبته في "مساعدة إسرائيل في نزع السلاح وإزالة التطرف من قطاع غزة بعد النزاع".

المصدر: The Hill



