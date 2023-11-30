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الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.13% الشهر الماضي

11/30/2023 4:14:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين سجل انخفاضا نسبته 0.13% خلال شهر تشرين الأول الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، حيث بلغ الرقم القياسي العام 115.57 خلال شهر تشرين الأول 2023، مقارنة ب بـ115.73 خلال شهر أيلول 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأوضح الإحصاء في بيان صحافي، صدر اليوم الخميس، أن الرقم القياسي لأسعار المنتجين للسلع المستهلكة محلياً سجل انخفاضاً بنسبة 0.14%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 116.16 خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة ب بـ116.32 خلال شهر أيلول 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً بنسبة 0.10%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 110.09 خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بـ110.21 خلال شهر أيلول 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت حركة أسعار المنتجين من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً بنسبة 1.40%، إذ تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 3.42%، وأسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 1.08%، كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني انخفاضاً بنسبة 0.85%.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة ارتفاعاً نسبته 4.12%.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 0.70% خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بشهر أيلول 2023، إذ تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 9.89% خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بشهر أيلول 2023، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.50%، إذ تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن أنشطة: صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 27.30%، وصناعة الملابس بنسبة 1.81%، وصنع أصناف من الخرسانة والإسمنت والجبص بنسبة 1.21%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 1.02%، وصناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 0.81%، وصناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 0.66%، وصناعة منتجات المخابز بنسبة 0.29%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن أنشطة: صناعة الورق ومنتجات الورق بمقدار 1.20%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.89%، وتجهيز اللحوم وحفظها بمقدار 0.45%.

كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.15%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

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