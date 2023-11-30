الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.13% الشهر الماضي

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين سجل انخفاضا نسبته 0.13% خلال شهر تشرين الأول الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، حيث بلغ الرقم القياسي العام 115.57 خلال شهر تشرين الأول 2023، مقارنة ب بـ115.73 خلال شهر أيلول 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).
وأوضح الإحصاء في بيان صحافي، صدر اليوم الخميس، أن الرقم القياسي لأسعار المنتجين للسلع المستهلكة محلياً سجل انخفاضاً بنسبة 0.14%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 116.16 خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة ب بـ116.32 خلال شهر أيلول 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).
وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً بنسبة 0.10%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 110.09 خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بـ110.21 خلال شهر أيلول 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).
وسجلت حركة أسعار المنتجين من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً بنسبة 1.40%، إذ تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 3.42%، وأسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 1.08%، كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني انخفاضاً بنسبة 0.85%.
وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة ارتفاعاً نسبته 4.12%.
وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 0.70% خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بشهر أيلول 2023، إذ تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.
كما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 9.89% خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بشهر أيلول 2023، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.
وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.50%، إذ تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن أنشطة: صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 27.30%، وصناعة الملابس بنسبة 1.81%، وصنع أصناف من الخرسانة والإسمنت والجبص بنسبة 1.21%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 1.02%، وصناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 0.81%، وصناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 0.66%، وصناعة منتجات المخابز بنسبة 0.29%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن أنشطة: صناعة الورق ومنتجات الورق بمقدار 1.20%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.89%، وتجهيز اللحوم وحفظها بمقدار 0.45%.
كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.15%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.
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