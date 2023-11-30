سجنت وهدم منزلها واعتقل أبناؤها.. من هي المحرَّرة عطاف جرادات؟

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- داخل منزل تظهر عليه آثار التدمير عانقت عطاف أولادها وشقيقاتها لأول مرة منذ سجنها قبل عامين. وكان المنزل قد هدمت جدرانه بفعل تفجيره من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو عام ونصف العام، في بلدة السيلة الحارثية إلى الغرب من مدينة جنين.

تجمعت بالبيت مجموعة كبيرة من الناس لتقديم التهاني لعائلة جرادات، التي استقبلت يوم أول أمس الثلاثاء أسيرتهم عطاف جرادات، المحرَّرة ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال.

بدأت قصة عطاف حين اعتقلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من منزلها في بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين قبل عامين، وبعد تحقيق طويل وقاس تم نقلها إلى سجن الدامون، وكانت تواجه حكما بالسجن يتراوح بين 7 الى 15 عاما، بتهمة التستر على أبنائها الذين اتهموا بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حومش جنوب جنين والتي قتل فيها مستوطن إسرائيلي.

ظروف اعتقال قاسية

تقول جرادات إنها اتهمت بمباركة ما قام به أبناؤها عمر وغيث، وأيدت ذلك على وسائل الإعلام، وكان العقاب اعتقالها، وهدم منزلها وهي بالسجن وأضافت "سألني المحقق لماذا لم تقولي إنك على علم بما فعله عمر وغيث، أجبته كيف تطلب مني أن أبلغ عن أبنائي؟ كان متوقعا أن أحاكم بقرابة 15 عاما، لكن بحمد الله استطاع المحامي أن يخفض الحكم إلى عامين".

وأوضحت "كان ظرف اعتقالي قاسيا جدا، لأن اولادي الثلاثة كانوا في السجن، وكذلك شقيقي، وبعد فترة من سجني وصلني خبر هدم منزلي، الذي عشت فيه سنين من حياتي وربيت فيه أولادي ويحمل ذكرياتي معهم في كل زاوية منه".

وقبل اعتقال عطاف اعتقلت قوات الاحتلال أبناءها الثلاثة، لكن أفرج عن ولدها المنتصر بالله قبل قرابة شهر، ويواجه عمر وغيث حكما بالسجن المؤبد. وعن ظروف سجنها تحدثت عطاف للجزيرة نت وقالت "السجن متعب، وصعب جدا، عشت أياما لا تحتمل، خاصة حين علمت بهدم منزلي، وبعدها بفترة، تم هدم منزل ابني عمر من قبل قوات الاحتلال".

وشددت على الوقع النفسي للخبر عليها قائلة "كان أمرا صعبا جدا على روحي، خصوصا وأنه منزل عريس لم يمض على تكوينه سوى 5 أشهر، هدم ومنعت زوجته العروس من المكوث فيه فلم يعد صالحا للسكن، وتكسر أثاثه الجديد الذي لم يستعمل فعليا، كنت أخشى عليه وهو في السجن، حين يصله الخبر كيف سيتحمله. وكنت أخشى على غيث فهو صغير لم يكمل الـ17 عاما، كيف سيتحمل السجن".

لقاء ثقيل

تقول عطاف إن واحدة من أقسى اللحظات التي مرت عليها خلال فترة سجنها، هي اللحظة التي تلقت فيها رسالة مكتوبة بخط اليد من ولدها غيث، والذي كان في قسم الأشبال القريب من قسمها في الدامون. كان غيث يطلب منها أن تسامحه لأنه اعتبر أنه المسؤول عن اعتقالها وعن كل ما تعيشه.

وتروي أنه "كتب يقول ليتني مت قبل أن يكون لي يد في سجنك هنا، فكتبت له رسالة وأعطيتها لأحد الأشبال المعتقلين في يوم محاكمة، وقلت فيها كلنا سنخرج من هنا يا غيث، هذا يقيني بالله فلا تهتم، ولا تلم نفسك أنا كلي فخر بكم".

وتصف عطاف لحظات لقائها أولادها في المحاكم بالأثقل على قلبها، تقول وهي تستذكر تلك المشاهد ببكاء شديد "كنت أراهم بالمحكمة ولا أستطيع أن أحضنهم أو ألمسهم، أو حتى أتحدث معهم، كنت أصرخ في قاعة المحكمة ليسمعوا صوتي، كنت أحاول أن أشد من عزيمتهم، وأردد لهم (واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا)، لكن منعي من عناقهم وهم قريبون مني كان أمرا صعبا".

كانت عطاف تشعر بالحسرة في عيون أولادها في كل مرة تلتقي بهم في المحكمة، وكانت ترى دموعهم التي يحاولون إخفاءها عنها في كل مرة كانت تدخل المحكمة مقيدة اليدين. تقول إنها لا تقوى على البعد عنهم الآن، وإنها لن تستطيع أن تراهم مرة أخرى بعد خروجها من السجن.

تجربة سجن الرملة

وخلال اعتقالها، نقلت عطاف إلى عيادة سجن الرملة، برفقة إحدى الأسيرات الجريحات، وذلك لتكون مرافقة لها وتعتني بها خلال فترة علاجها في عيادة الرملة، وبقيت عطاف هناك مدة 3 أشهر، شهدت فيها على حالات الأسرى المرضى، ومعاناتهم، وتنكيل الاحتلال بهم وهم على أَسِرّة العلاج.

تقول "أنا أعتبر أن مرافقتي لإحدى الأسيرات الجريحات هو مهمة جهادية، ولا يمكن وصف ما رأيته من معاناة هناك، فالزنزانة بمساحة مترين في متر واحد، وتقفل ببابين من الحديد، فيها سرير للجريحة وسرير لي، بعد وجودي هناك بـ3 أسابيع سمح لي بمكالمة عائلتي وطمأنتهم عليّ، وكنت أرى الجرحى الأسرى، هناك من قطعت قدمه، ومن تعرض للشلل فلا يستطيع الحركة، رأيت وليد دقة، والأسير عاصف الرفاعي وسامر أبو دياك".

وأشارت إلى أنها كانت تتحدث معهم خلال تجولها أمام الغرفة في عيادة الرمثا، وروت أنه في إحدى المرات قالوا لها إن وليد دقة خرج من جلسة الكيماوي وهو متعب جدا ومنع من التحدث مع أهله. وتعلق قائلة "كان ذلك شيئا مؤلما جدا، كيف يحكم بالسجن لمدة 37 عاما ويكون في مراحل متقدمة جدا من المرض، ويحرم من مجرد اتصال هاتفي مع عائلته؟!".

قمع وتنكيل

وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول وبدء العدوان على غزة، تعرضت عطاف وغيرها من الأسيرات في سجن الدامون للقمع والتنكيل، حيث دخلت وحدات القمع إلى أقسام السجن واعتدت على الأسيرات بالضرب ورش غاز الفلفل، كما سحبت منهم أدوات الطبخ، وحتى الأحذية والأغطية والحاجات الشخصية الأساسية. فيما اعتدى عليها السجانون بالضرب وتم عزلها لمدة 3 أيام.

تقول الأسيرة المحررة "زادت أوضاع السجون صعوبة بعد السابع من أكتوبر، تعرضنا للقمع أكثر من مرة، وتم رش غاز الفلفل في غرف الأسيرات، وطبعا لم يكن هناك أي تواصل مع أهلنا أو أي أحد خارج السجن، لكن في أول يوم من الحرب عرفنا بما حدث".

وتضيف "كنا نتوقع أنه تم خطف جندي أو اثنين، ولذا بدأت الاحتفالات داخل القسم، لأننا عرفنا أن خروجنا سيكون قريبا من خلال صفقة تبادل، لكن بعد ذلك لم نعرف أي شيء عن عدد الجنود الإسرائيليين الذين تم أسرهم، والأخبار كانت شحيحة بسبب مصادرة أجهزة المذياع من الأقسام".

وعلى الرغم من الفرحة التي تشعر بها عطاف وكل عائلتها، بسبب تحررها من السجن، والتي كانت واضحة من أعداد المهنئين الذين توافدوا إلى منزلها لرؤيتها والسلام عليها، فإنها تؤكد أن هذه الفرحة جاءت مع غصة ووجع في القلب على ما يحصل مع أهل غزة، وأن كمية الدمار وعدد الشهداء يمنع الكل من الفرح.

وقالت عطاف "ندعو الله بأن يمدهم بالنصر والفرج القريب، وأن يحمي المقاومة، أدعو لهم في كل سجود لي بإذن الله سينصر الله غزة العزة".

المصدر : الجزيرة