الاحتلال يعتقل 40 مواطنا من الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 40 مواطنا من محافظات الضفة الغربية.

فمن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كلا من: تامر عمر عوني حمودة، وعمر عوني حمودة، ومحمد ياسر شوامرة، وإبراهيم نعمان مخطوب، ومحمد جوزيف وهدان من بلدة القبيبة شمال غرب القدس، ومحمد عيسى حميدان من بلدة بدو، والفتى زين مهنا من بلدة العيسوية شمالا.

ومن الخليل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت كلا من: ثائر محمد الجعبري، ومالك عبد العليم الجعبري، وإبراهيم نمر الجعبري من حارة الجعبري بالمنطقة الجنوبية، وشادي غنيمات، ونجله محمود، ومحمد محمود مصطفى اغنيمات، وشقيقه أحمد، وصالح جبريل أبو فارة، من بلدة صوريف شمال غرب الخليل، والشابين يحيى جمال أبو الجدايل من بلدة السموع، وماهر عبد الله مسالمة

من بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: مصعب طه العروج من منطقة العروج شرقا، وحمودة ياسين أبو سرور من مخيم عايدة شمالا، وعلي أحمد طقاطقة، وأحمد حسين طقاطقة، وجعفر محمود طقاطقة ونجله علي، وأسامة محمد طقاطقة، وعلي أحمد طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوبا.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين، وهم: نور الدين الشيخ، وأنس ناصر مسكاوي، ومحمد فرحانة، ومعن الشريف من إسكان الموظفين بين ضاحيتي اكتابا وشويكة شمالا، والشاب أنس شتيوي من حي الأقصى في الحي الشمالي للمدينة، وبسام نعالوة، أثناء مروره بالقرب من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، والأسير المحرر عبد اللطيف لطفي ملحم، ومحمد جمال

أبو نعمة، ومعاذ مأمون نافع.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين

راتب فراج، وثائر الحج حسن من مدينة قلقيلية.

ومن أريحا، اختطفت قوات خاصة "مستعربون" الشاب محمد صالح غروف، من مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: الأسيرين المحررين

فازع صدقي صوافطة، وأشرف مصطفى دراغمة، وعضو مجلس بلدي طوباس

أحمد فخري أبو محسن.