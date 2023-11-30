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مستعمرون يقتلعون أشجار زيتون غرب سلفيت

11/30/2023 4:14:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- اقتلع مستعمرون، اليوم الخميس، 10 أشجار زيتون مثمرة، ومنعوا قاطفي الزيتون من التوجه إلى أراضيهم شمال وغرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي للوكالة الرسمية، بأن المستعمرين دمروا وقطعوا أشجارا تعود ملكيتها لعائلته، وهاجموا قاطفي الزيتون وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، وتقدر المساحات التي لم يتمكنوا من الوصول إليها بأكثر من 1500 دونم.

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