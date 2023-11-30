مستعمرون يقتلعون أشجار زيتون غرب سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN- اقتلع مستعمرون، اليوم الخميس، 10 أشجار زيتون مثمرة، ومنعوا قاطفي الزيتون من التوجه إلى أراضيهم شمال وغرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت.
وأفاد رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي للوكالة الرسمية، بأن المستعمرين دمروا وقطعوا أشجارا تعود ملكيتها لعائلته، وهاجموا قاطفي الزيتون وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، وتقدر المساحات التي لم يتمكنوا من الوصول إليها بأكثر من 1500 دونم.
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