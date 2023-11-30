-->

Friday, 01 December 2023 07:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يحتجز ثلاثة مزارعين ويعتدي عليهم بالضرب جنوب نابلس

11/30/2023 4:14:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مزارعين في خربة يانون التابعة لأراضي عقربا جنوب نابلس، واعتدت عليهم بالضرب.

وأفاد رئيس مجلس قروي يانون راشد مرار للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال احتجزت المزارعين الثلاثة لساعات، واعتدت عليهم بالضرب المبرح، أثناء عملهم في أراضيهم.

ــ

MENAFN30112023000205011050ID1107514616

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث