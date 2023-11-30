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حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

11/30/2023 4:14:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الجمعة غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


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