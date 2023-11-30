واينت: مقتل عميد المحكمة الحاخامية في أسدود خلال عملية القدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- أفاد موقع "واينت" العبري، الخميس، بمقتل الحاخام إليمالك فاسرمان، 72 عاما، عميد المحكمة الحاخامية في أسدود خلال الهجوم الذي وقع في القدس اليوم.
وأكد الموقع أن الحاخام فاسرمان، هو أحد القتلى الثلاثة في هجوم إطلاق النار الذي وقع عند مدخل القدس، الذي أدى أيضا إلى إصابة 11 شخصا من بينهم 4 في حالة خطيرة، والباقون إصاباتهم متوسطة وخفيفة، وفق ما أفادت نجمة داوود الحمراء.
وأكد وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي مايكل ملكيالي أن أحد القتلى في الهجوم الذي وقع صباح اليوم في القدس هو قاض شرعي في المحكمة الحاخامية في أسدود.
وكان الشاباك الإسرائيلي أفاد بأن منفذي عملية إطلاق النار عند مدخل القدس هما شقيقان من شرق المدينة، وهما مراد نمر (38 عاما) وإبراهيم نمر (30 عاما).
من جهة أخرى، أفادت مصادر إعلامية بأن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت منزل منفذي الهجوم في القدس واعتقلت عددا من أفراد عائلتهما.
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