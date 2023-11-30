واينت: مقتل عميد المحكمة الحاخامية في أسدود خلال عملية القدس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- أفاد موقع "واينت" العبري، الخميس، بمقتل الحاخام إليمالك فاسرمان، 72 عاما، عميد المحكمة الحاخامية في أسدود خلال الهجوم الذي وقع في القدس اليوم.

وأكد الموقع أن الحاخام فاسرمان، هو أحد القتلى الثلاثة في هجوم إطلاق النار الذي وقع عند مدخل القدس، الذي أدى أيضا إلى إصابة 11 شخصا من بينهم 4 في حالة خطيرة، والباقون إصاباتهم متوسطة وخفيفة، وفق ما أفادت نجمة داوود الحمراء.

وأكد وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي مايكل ملكيالي أن أحد القتلى في الهجوم الذي وقع صباح اليوم في القدس هو قاض شرعي في المحكمة الحاخامية في أسدود.

وكان الشاباك الإسرائيلي أفاد بأن منفذي عملية إطلاق النار عند مدخل القدس هما شقيقان من شرق المدينة، وهما مراد نمر (38 عاما) وإبراهيم نمر (30 عاما).

من جهة أخرى، أفادت مصادر إعلامية بأن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت منزل منفذي الهجوم في القدس واعتقلت عددا من أفراد عائلتهما.







