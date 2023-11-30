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بلينكن يعلق حول الهدنة في غزة خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي

11/30/2023 4:14:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس تؤتي ثمارها في ظل إطلاق سراح المحتجزين في القطاع ودخول المساعدات الإنسانية، معبراً عن أمله في استمرارها.

وأضاف للصحفيين خلال لقائه مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في تل أبيب "هذه العملية تؤتي ثمارها وهي مهمة ونأمل في استمرارها".

ولفت بلينكن إلى أن "الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشدة في حقها في الدفاع عن نفسها وسعيها لضمان عدم تكرار أحداث السابع من أكتوبر مجددا"، في إشارة إلى هجوم حماس على جنوب إسرائيل الذي تسبب في اندلاع حرب غزة.

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