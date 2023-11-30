وفد سلوفاكي يعتزم زيارة مصر لبحث فرص الاستثمار المتاحة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يعتزم وفد من الشركات السلوفاكية زيارة مصر لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى العديد من المجالات وخاصة البترول والغاز، حسبما ذكرت لينكا ميهاليكوفا سفيرة سلوفاكيا بالقاهرة.
وبحث المهندس طارق الملا وزير البترول، مع لينكا ميهاليكوفا سفيرة سلوفاكيا بالقاهرة، الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانيات التعاون بين البلدين فى مجالات البترول والغاز وخفض الانبعاثات.
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وخلال اللقاء، أكد الملا أن قطاع البترول على أتم استعداد للتعاون مع الشركات السلوفاكية فى العديد من المجالات وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة.
ومن جانبها، قالت سفيرة سلوفاكيا إن بلادها تعتمد فى المقام الأول على الطاقات المتجددة وتسعى لتنويع موارد الغاز الطبيعى فى مزيج الطاقة الخاص بها.
وأشارت إلى أن جمهورية سلوفاكيا تتمتع بخبرات كبيرة فى مجال تكنولوجيات وحلول خفض الانبعاثات وعلى استعداد كامل للتعاون مع الجانب المصرى فى هذا المجال.
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