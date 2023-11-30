طيران ناس وeve Air Mobility يوقعان مذكرة تفاهم لبحث فرص تشغيل الطائرات الكهربائية في السعودية

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز :
أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، وشركة Eve Air Mobility ، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمزين (EVEX; EVEXW)، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف مستقبل تشغيل الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) في المملكة العربية السعودية، حيث سيبحث الطرفان إمكانية بدء عمليات الطائرات الكهربائية العمودية في الرياض وجدة بحلول العام 2026.
وستساهم الاتفاقية في تعزيز صناعة الطيران في المملكة العربية السعودية من خلال بناء ودعم مستقبل المنظومة المحلية للرحلات الجوية الكهربائية. وستساهم الشراكة أيضًا في تحقيق أهداف الاستدامة لرؤية 2030 والأهداف الطموحة في قطاع الطيران.
ويشغل طيران ناس أكثر من 1500 رحلة أسبوعياً إلى ما يزيد عن 70 وجهة محلية ودولية. وسيوفر هذا الجهد التعاوني بين إيف وطيران ناس، وإدخال رحلات الطائرات الكهربائية إلى المملكة العربية السعودية، خيارًا آخر للتنقل داخل المدن مع التأكيد على التزام الشركتين بتشكيل مستقبل الطيران الكهربائي وتوفير نقل فعال وآمن ومستدام في المنطقة.
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