طيران ناس وeve Air Mobility يوقعان مذكرة تفاهم لبحث فرص تشغيل الطائرات الكهربائية في السعودية

الرياض – أصداف نيوز :

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، وشركة Eve Air Mobility ، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمزين (EVEX; EVEXW)، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف مستقبل تشغيل الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) في المملكة العربية السعودية، حيث سيبحث الطرفان إمكانية بدء عمليات الطائرات الكهربائية العمودية في الرياض وجدة بحلول العام 2026.

وستساهم الاتفاقية في تعزيز صناعة الطيران في المملكة العربية السعودية من خلال بناء ودعم مستقبل المنظومة المحلية للرحلات الجوية الكهربائية. وستساهم الشراكة أيضًا في تحقيق أهداف الاستدامة لرؤية 2030 والأهداف الطموحة في قطاع الطيران.

ويشغل طيران ناس أكثر من 1500 رحلة أسبوعياً إلى ما يزيد عن 70 وجهة محلية ودولية. وسيوفر هذا الجهد التعاوني بين إيف وطيران ناس، وإدخال رحلات الطائرات الكهربائية إلى المملكة العربية السعودية، خيارًا آخر للتنقل داخل المدن مع التأكيد على التزام الشركتين بتشكيل مستقبل الطيران الكهربائي وتوفير نقل فعال وآمن ومستدام في المنطقة.