الاحتلال يحتجز ثلاثة مزارعين ويعتدي عليهم بالضرب جنوب نابلس
التاريخ
11/30/2023 3:12:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مزارعين في خربة يانون التابعة لأراضي عقربا جنوب نابلس، واعتدت عليهم بالضرب.
وأفاد رئيس مجلس قروي يانون راشد مرار لــ"وفــــا "، بأن قوات الاحتلال احتجزت المزارعين الثلاثة لساعات، واعتدت عليهم بالضرب المبرح، أثناء عملهم في أراضيهم.
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