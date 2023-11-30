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مستعربون يقتحمون أريحا ويختطفون شابا

11/30/2023 3:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات خاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي "مستعربون"، اليوم الخميس، مدينة أريحا، واختطفت شابا.
وذكر شهود عيان لـ"وفا"، أن "مستعربين" اقتحموا مخيم عين السلطان، متنكرين عبر شاحنة مدنية، وأنزلوا مجموعة من جنود الاحتلال، ليتبعهم تعزيزات عسكرية، واعتقلوا الشاب محمد صالح غروف من داخل شقته في عمارة سكنية.




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