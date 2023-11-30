مستعربون يقتحمون أريحا ويختطفون شابا

مستعربون يقتحمون أريحا ويختطفون شابا
التاريخ
11/30/2023 3:12:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات خاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي "مستعربون"، اليوم الخميس، مدينة أريحا، واختطفت شابا.
وذكر شهود عيان لـ"وفا"، أن "مستعربين" اقتحموا مخيم عين السلطان، متنكرين عبر شاحنة مدنية، وأنزلوا مجموعة من جنود الاحتلال، ليتبعهم تعزيزات عسكرية، واعتقلوا الشاب محمد صالح غروف من داخل شقته في عمارة سكنية.
MENAFN30112023000208011052ID1107514369
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.