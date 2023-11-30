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أطعمة صحية يضيف تناولها في سن الأربعين 10 سنوات إلى عمرك

11/30/2023 3:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت دراسة جديدة أن تناول أنواع معينة من الأطعمة في سن الأربعين يساعد على زيادة معدل العمر بعشر سنوات.
خلال الدراسة، قام الباحثون بتصنيف قرابة نصف مليون مشارك بناءً على خياراتهم الغذائية وتتبعوا كيفية تطور هذه العادات. وكشف نموذج الدراسة أن الأفراد في الأربعينيات من العمر الذين تحولوا من نظام غذائي غير صحي إلى نظام صحي يمكن أن يشهدوا زيادة حوالي 10 سنوات إلى متوسط العمر المتوقع.
ووفقاً لـ“سامينا أنصاري”، أخصائية التغذية في مستشفيات كير، يمكن أن يُعزى طول العمر المتزايد إلى الفوائد الرائعة لنظام غذائي صحي لعدة عوامل، بما في ذلك:
تقليل تناول الدهون غير الصحية والسكر والصوديوم
يمكن أن تساهم هذه المواد، إذا تم استهلاكها بشكل زائد، في تطور الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني.
زيادة تناول الألياف والفيتامينات والمعادن
تلعب هذه العناصر الغذائية الأساسية دوراً حاسماً في الحفاظ على الصحة العامة والحماية من الأمراض المزمنة.
تحسين صحة الأمعاء
يعد الميكروبيوم الصحي للأمعاء، وهو مجتمع متنوع من الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الجهاز الهضمي، أمراً بالغ الأهمية للمناعة، وامتصاص العناصر الغذائية، والرفاهية العامة.
فيما يلي مجموعة أطعمة يجب عليك تناولها من أجل حياة صحية، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:
الفواكه والخضروات
هذه الأطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، ما يساهم في تعزيز الصحة العامة ويساعد على الحماية من الأمراض المختلفة.
الأسماك الدهنية
تحتوي الأسماك مثل السلمون والماكريل والسردين على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي مفيدة لصحة القلب ويمكن أن تساهم في حياة أطول.
المكسرات والبذور
هذه الأطعمة مصادر جيدة للدهون الصحية والألياف والفيتامينات والمعادن، ويمكن أن تكون مفيدة لصحة القلب وقد تساعد في إدارة الوزن.
الحبوب الكاملة
تحتوي الأطعمة مثل الأرز البني والكينوا والقمح الكامل على الكربوهيدرات المعقدة والألياف والمواد المغذية المختلفة. يمكن أن تساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم والمساهمة في الصحة العامة.
البروتين الخالي من الدهون
تعتبر مصادر البروتين الخالية من الدهون، مثل الأسماك والدجاج والفاصوليا والعدس، ضرورية لبناء الأنسجة وإصلاحها. حاول تضمين حصتين من البروتين الخالي من الدهون في وجباتك اليومية.

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