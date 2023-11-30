الامن العام : مهلة أسبوع لهذه المركبات لتصويب أوضاعها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت ادارة السير المركزية، إن حملة الشتاء الخاصة بالتفتيش على صلاحية وجاهزية المركبات مازالت مستمرة من خلال الادارات المرورية في الميدان.
وأكدت أنه لغاية صباح اليوم تم التفتيش على 805 الاف مركبة منها 90% من المركبات نجحت بالفحص و10% من المركبات لم تنجح .
وأضافت أنه تم إعطاء اشعار للمركبات لمدة أسبوع حتى يتم تصويب أوضاعها .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN30112023000208011052ID1107514367
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.