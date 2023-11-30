-->

Friday, 01 December 2023 07:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الامن العام : مهلة أسبوع لهذه المركبات لتصويب أوضاعها

11/30/2023 3:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت ادارة السير المركزية، إن حملة الشتاء الخاصة بالتفتيش على صلاحية وجاهزية المركبات مازالت مستمرة من خلال الادارات المرورية في الميدان.
وأكدت أنه لغاية صباح اليوم تم التفتيش على 805 الاف مركبة منها 90% من المركبات نجحت بالفحص و10% من المركبات لم تنجح .
وأضافت أنه تم إعطاء اشعار للمركبات لمدة أسبوع حتى يتم تصويب أوضاعها .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN30112023000208011052ID1107514367

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث