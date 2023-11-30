الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من القدس

MENAFN - Al Wakeel News)اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة مواطنين من مدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن الاحتلال اعتقل من بلدة القبيبة شمال غرب القدس كلا من: تامر عمر عوني حمودة، وعمر عوني حمودة، ومحمد ياسر شوامرة، وإبراهيم نعمان مخطوب، ومحمد جوزيف وهدان.



كما اعتقلت تلك القوات من بلدة بدو المواطن الفلسطيني محمد عيسى حميدان بعد الاعتداء عليه، والعبث بمحتويات منزله، واحتجاز ثلاثة من أقاربه، والاعتداء عليهم قبل إطلاق سراحهم.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، واعتقلت الفتى زين مهنا، بعد مداهمة منزله.

للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا