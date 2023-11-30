حادثة مرعبة... مطاردة أشخاص بجرافة بين الشوارع وسقوط جرحى في تركيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت عدسات الكاميرات مشهدًا مخيفًا للحظات غضب أصابت أحد العمال، حيث قاد الأخير جرافة بعد شجار مع العمال وطاردهم في شوارع موقع البناء في مشهد غريب.

وأشارت المصادر التركية إلى أن هذه المشاهد سجلت في إزمير، حيث طارد سائق الجرافة العمال حتى الموت، أثناء الشجار الذي اندلع بين العمال بعد خلاف بشأن تحميل المواد.



وتحوّل النقاش فجأة إلى شجار، حيث استقل عامل الجرافة، وقادها في مطاردة درامية لا تحدث سوى في الأفلام.

وطارد السائق العمال في شوارع المنشأة وصدم الأبواب ودمرها وكسر الحواجز.

وأشارت المصادر إلى إصابة عاملين بجروح طفيفة ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

سبوتنيك