فيديو- الاحتلال يقتحم منازل منفذي عملية إطلاق النار في القدس المحتلَّة

MENAFN - Al Wakeel News)افادت وسائل اعلام فلسطينية ان قوات الاحتلال اقتحمت منازل منفذي عملية إطلاق النار في القدس المحتلَّة، واعتقلت عدداً من أفراد عائلتهما.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية ان شقيقان استشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن جيش الاحتلال أطلق الرصاص صوب الشقيقين مراد (38 عاما)، وابراهيم نمر (30 عاما)، من بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، بحجة تنفيذهما عملية إطلاق نار صوب مستعمرين في محطة انتظار حافلات، ما أدى إلى استشهادهما.

وأعلنت المصادر ذاتها، عن مقتل مستعمرين اثنين، فيما أصيب 7 آخرون بجروح، وُصفت بين المتوسطة والخطيرة، جراء عملية إطلاق النار.

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