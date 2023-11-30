فيديو- الاحتلال يقتحم منازل منفذي عملية إطلاق النار في القدس المحتلَّة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
افادت وسائل اعلام فلسطينية ان قوات الاحتلال اقتحمت منازل منفذي عملية إطلاق النار في القدس المحتلَّة، واعتقلت عدداً من أفراد عائلتهما.
وقالت وكالة الانباء الفلسطينية ان شقيقان استشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس
وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن جيش الاحتلال أطلق الرصاص صوب الشقيقين مراد (38 عاما)، وابراهيم نمر (30 عاما)، من بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، بحجة تنفيذهما عملية إطلاق نار صوب مستعمرين في محطة انتظار حافلات، ما أدى إلى استشهادهما.
وأعلنت المصادر ذاتها، عن مقتل مستعمرين اثنين، فيما أصيب 7 آخرون بجروح، وُصفت بين المتوسطة والخطيرة، جراء عملية إطلاق النار.
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