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محاضرة حمادة فراعنه / معركة طوفان الأقصى : ما لها وما عليها

11/30/2023 3:12:08 AM

(MENAFN- Amman Net)
  • الأردن يستضيف اليوم اجتماعا تنسيقيا لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة قادة منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وممثلي دول عربية وأجنبية
    مقتل إسرائيليان، وأصابة 8 آخرون بينهم "حالات حرجة" في إطلاق نار في مدينة القدس المحتلة اليوم، كما و استشهد فلسطينيان بزعم تنفيذهما العملية
    استشهاد شاب فلسطيني فجر اليوم وأصابة عدد آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات أمام سجن عوفر العسكري، في بلدة بيتونيا
    سلطات الاحتلال الإسرائيلي افرجت فجر اليوم ، عن 30 أسيرا فلسطينيا، بينهم 14 امرأة و 16طفلا، مقابل 10 أسرى إسرائيليين في غزة، بالإضافة إلى مواطنتين روسيتين و4 تايلنديين في الدفعة السادسة من صفقة التبادل.
    حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، تتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يقضي بتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة إلى يوم إضافي
    وزير الخارجية ايمن الصفدي يقول في جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك بشأن الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية ان
    زوال الاحتلال هو طريق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين ولشعوب المنطقة
    ترتفع درجات الحرارة اليوم ، قليلاً لتسجل أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. محاضرة حمادة فراعنه / معركة طوفان الأقصى : ما لها وما عليها 11/30/2023 - 10:28 علي جادالله فيديو أضف تعليقكRadio Al-Balad

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