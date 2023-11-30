محاضرة حمادة فراعنه / معركة طوفان الأقصى : ما لها وما عليها

(MENAFN
- Amman Net)
الأردن يستضيف اليوم اجتماعا تنسيقيا لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة قادة منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وممثلي دول عربية وأجنبية
مقتل إسرائيليان، وأصابة 8 آخرون بينهم "حالات حرجة" في إطلاق نار في مدينة القدس المحتلة اليوم، كما و استشهد فلسطينيان بزعم تنفيذهما العملية
استشهاد شاب فلسطيني فجر اليوم وأصابة عدد آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات أمام سجن عوفر العسكري، في بلدة بيتونيا
سلطات الاحتلال الإسرائيلي افرجت فجر اليوم ، عن 30 أسيرا فلسطينيا، بينهم 14 امرأة و 16طفلا، مقابل 10 أسرى إسرائيليين في غزة، بالإضافة إلى مواطنتين روسيتين و4 تايلنديين في الدفعة السادسة من صفقة التبادل.
حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، تتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يقضي بتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة إلى يوم إضافي
وزير الخارجية ايمن الصفدي يقول في جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك بشأن الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية ان
زوال الاحتلال هو طريق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين ولشعوب المنطقة
ترتفع درجات الحرارة اليوم ، قليلاً لتسجل أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. محاضرة حمادة فراعنه / معركة طوفان الأقصى : ما لها وما عليها 11/30/2023 - 10:28 علي جادالله فيديو أضف تعليقكRadio Al-Balad
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