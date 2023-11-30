-->

Friday, 01 December 2023 07:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


د. السمهوري:حتى لا يبقى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة خطابية

11/30/2023 3:12:07 AM
(MENAFN- Amman Net) استذكر الدكتورعضو لجنة الشؤون الخارجية والبرلمانية في المجلس الوطني الفلسطيني، رئيس جمعية جذور لحقوق المواطن، د. فوزي السمهوري،

وكتب على صفحته الخاصة بموقع اكس، تويتر سابقاً،

اليوم 76 عاما على قرارU N 181 الظالم بتقسيم فلسطين مبقيا للشعب الفلسطيني 45% لإقامة دولته التي حال دونها قوى الإستعمار البريطاني الامريكي الفرنسي.

حتى لا يبقى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة خطابية لتجديد الدعم لحق فلسطين بالحرية والإستقلال.. المطلوب تجميد عضوية إسرائيل ألإرهابية بالأمم المتحدة ومقاطعتها سياسيا ودبلوماسيا وإقتصاديا.

دعم محاكمتها على جرائم الحرب والإبادة امام المحكمة الجنائية الدولية واجب؟

MENAFN30112023000209011053ID1107514361

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث