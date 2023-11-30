د. السمهوري:حتى لا يبقى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة خطابية

MENAFN - Amman Net) استذكر الدكتورعضو لجنة الشؤون الخارجية والبرلمانية في المجلس الوطني الفلسطيني، رئيس جمعية جذور لحقوق المواطن، د. فوزي السمهوري،

وكتب على صفحته الخاصة بموقع اكس، تويتر سابقاً،

اليوم 76 عاما على قرارU N 181 الظالم بتقسيم فلسطين مبقيا للشعب الفلسطيني 45% لإقامة دولته التي حال دونها قوى الإستعمار البريطاني الامريكي الفرنسي.

حتى لا يبقى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة خطابية لتجديد الدعم لحق فلسطين بالحرية والإستقلال.. المطلوب تجميد عضوية إسرائيل ألإرهابية بالأمم المتحدة ومقاطعتها سياسيا ودبلوماسيا وإقتصاديا.

دعم محاكمتها على جرائم الحرب والإبادة امام المحكمة الجنائية الدولية واجب؟