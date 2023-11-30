د. السمهوري:حتى لا يبقى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة خطابية

(MENAFN
- Amman Net) استذكر الدكتورعضو لجنة الشؤون الخارجية والبرلمانية في المجلس الوطني الفلسطيني، رئيس جمعية جذور لحقوق المواطن، د. فوزي السمهوري،
وكتب على صفحته الخاصة بموقع اكس، تويتر سابقاً،
اليوم 76 عاما على قرارU N 181 الظالم بتقسيم فلسطين مبقيا للشعب الفلسطيني 45% لإقامة دولته التي حال دونها قوى الإستعمار البريطاني الامريكي الفرنسي.
حتى لا يبقى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة خطابية لتجديد الدعم لحق فلسطين بالحرية والإستقلال.. المطلوب تجميد عضوية إسرائيل ألإرهابية بالأمم المتحدة ومقاطعتها سياسيا ودبلوماسيا وإقتصاديا.
دعم محاكمتها على جرائم الحرب والإبادة امام المحكمة الجنائية الدولية واجب؟
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