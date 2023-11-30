تفاصيل المرحلة الثانية من تبادل الأسرى

(MENAFN
- Amman Net) ترجمة الصحفي داود كتاب
نشر الكاتب الأمريكي ديفيد ايجناتشيس تفاصيل الملحق القادمة للتبادل الاسرى بين إسرائيل وحماس وبناء على معلومات من مصادر أمريكية عليه
وحسب الصحفي في الواشنطن بوست المتخصص بالأمور الأمنية فان المرحلة القادمة ستشمل كبار السن من الجنود والذين لم يعودوا ضمن قوات الاحتياط والجنديات وثم جنود احتياط وجثامين الإسرائيليين الحاليين والسابقين ويقُدر الصحفي حسب مصادره أن العدد قد يكون حوالي مئة شخص وجثمان.
طبعا في المقابل يتوقع ان يكون نفس المعايير ويبقى السؤال النسب هل ستكون فقط 1:3 ام أكثر؟
إقراء المقال الكامل باللغة الإنجليزية هن
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