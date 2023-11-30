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تفاصيل المرحلة الثانية من تبادل الأسرى

11/30/2023 3:12:06 AM
(MENAFN- Amman Net) ترجمة الصحفي داود كتاب

نشر الكاتب الأمريكي ديفيد ايجناتشيس تفاصيل الملحق القادمة للتبادل الاسرى بين إسرائيل وحماس وبناء على معلومات من مصادر أمريكية عليه

وحسب الصحفي في الواشنطن بوست المتخصص بالأمور الأمنية فان المرحلة القادمة ستشمل كبار السن من الجنود والذين لم يعودوا ضمن قوات الاحتياط والجنديات وثم جنود احتياط وجثامين الإسرائيليين الحاليين والسابقين ويقُدر الصحفي حسب مصادره أن العدد قد يكون حوالي مئة شخص وجثمان.

طبعا في المقابل يتوقع ان يكون نفس المعايير ويبقى السؤال النسب هل ستكون فقط 1:3 ام أكثر؟

إقراء المقال الكامل باللغة الإنجليزية هن

MENAFN30112023000209011053ID1107514360

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