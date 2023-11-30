(MENAFN
- Palestine News Network )
في اليوم الـ55 من الحرب الإسرائيلية على غزة، وقبل دقائق من إنتهاء الهدنة الإنسانية،
أعلنت قطر تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس ليوم سابع
استشهاد الشاب فادي مؤيد بدران (21 عاما) من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، كما أصيب 4 بالرصاص الحي بالأطراف في ب
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