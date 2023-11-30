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موجز11

11/30/2023 3:11:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) في اليوم الـ55 من الحرب الإسرائيلية على غزة، وقبل دقائق من إنتهاء الهدنة الإنسانية،
أعلنت قطر تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس ليوم سابع

استشهاد الشاب فادي مؤيد بدران (21 عاما) من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، كما أصيب 4 بالرصاص الحي بالأطراف في ب

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