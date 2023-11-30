عضوة من مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تتكهن ارتفاع محتمل في الفائدة للتصدي للتضخم

(MENAFN
) في تصريح حديث يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر، أعربت ميشيل بومان، عضوة في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن اعتقادها بأن البنك المركزي قد يكون عليه زيادة إضافية في أسعار الفائدة لتحقيق هدف خفض التضخم إلى معدل الهدف البالغ اثنين في المائة في فترة معقولة. وأكدت بومان هذا التوجه خلال كلمتها المعدة لجمعية البنوك في مدينة سالت ليك سيتي، يوتا.
كما تسلط رؤية بومان الاقتصادية الأساسية الضوء على ضرورة زيادة إضافية في معدلات الفائدة الفيدرالية لتحقيق هدف السيطرة على التضخم. على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي أبقى على معدل الفائدة الليلية الأساسي دون تغيير في نطاق 5.25 و 5.50 في المائة للمرة الثانية على التوالي في بداية هذا الشهر، وتشير تصريحات بومان إلى اختلاف في الآراء.
في حين أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول جاهزية البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وشدد على أن أي قرار من هذا القبيل سيكون رهنًا بالتقدم المحرز في إعادة التضخم إلى معدل الهدف البالغ اثنين في المائة. ومع ذلك، بومان كانت دائمًا جزءًا من الأقلية داخل هيئة صناع القرار، مؤكدة أن دور الاحتياطي الفيدرالي لم يكتمل بعد.
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