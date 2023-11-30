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رونالدو يحن إلى ريال مدريد وهذا اللاعب يذكره بنفسه

11/30/2023 3:00:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ما زال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مرتبطاً بفريقه السابق ريال مدريد، رغم رحيله عن الميرنغي قبل 5 أعوام، تحديداً عام 2018.

وبحسب شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن علاقة رونالدو مع ريال مدريد كانت باردة فور رحيله، لكن مع مرور الوقت استعاد الطرفان التقارب الذي كان لديهما من قبل.

وأشارت الشبكة إلى أن رونالدو لا يزال يحاول مشاهدة كل مباريات ريال مدريد ويشجع الفريق، كما أنه حريص على متابعة أصدقائه الثلاثة داني كارفاخال وتوني كروس ولوكا مودريتش.

وأوضحت أن كريستيانو معجب للغاية بالنجم البرازيلي فينيسيوس، ويرى أن أسلوبه في اللعب يشبه إلى حد كبير أسلوبه الشخصي عندما كان في مانشستر يونايتد، مشيرة إلى أن الهجوم الذي يتعرض له فينيسيوس في الليغا يذكر رونالدو بالكراهية التي كان يتحملها عندما لعب خارج سانتياغو برنابيو في الدوري الإسباني.

وأضافت أن رونالدو معجب أيضاً بما يقدمه جود بيلينغهام، وقال بشأنه: "مذهل وغير طبيعي"، مشيرة إلى أن رونالدو تفاجأ بشخصية بيلينغهام، وبالمجهود الذي يبذله في المباريات، حيث إنه يدافع بقوة ويتقدم لمساعدة الهجوم ويدخل منطقة الجزاء لإحراز الأهداف.

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