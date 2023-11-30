-->

Friday, 01 December 2023 07:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التوقف الدولي يجبر ريال مدريد على قرار استثنائي

11/30/2023 3:00:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اتخذت إدارة ريال مدريد قراراً جديداً، يخض موقف النادي من إبرام صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بعدما أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب الميرنغي في وقت سابق، أن الريال لن يبرم صفقات جديدة في الشتاء.

وبحسب برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، فإن ريال مدريد غير استراتيجيته وسيدخل الميركاتو الشتوي، مشيراً إلى أن الإدارة رأت أن الفريق يحتاج لتعزيزات بعد الإصابات التي ضربت اللاعبين خلال التوقف الدولي الأخير.

ويغيب عن صفوف ريال مدريد خلال الوقت الحالي بسبب الإصابة كل من، فينيسيوس جونيور، وأوريلين تشواميني، وإدواردو كامافينغا، وأردا غولر، وإيدير ميليتاو، وتيبو كورتوا، ولوكا مودريتش، وكيبا أريزابالاغا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN30112023000110011019ID1107514301

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث