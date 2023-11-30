التوقف الدولي يجبر ريال مدريد على قرار استثنائي

اتخذت إدارة ريال مدريد قراراً جديداً، يخض موقف النادي من إبرام صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بعدما أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب الميرنغي في وقت سابق، أن الريال لن يبرم صفقات جديدة في الشتاء.

وبحسب برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، فإن ريال مدريد غير استراتيجيته وسيدخل الميركاتو الشتوي، مشيراً إلى أن الإدارة رأت أن الفريق يحتاج لتعزيزات بعد الإصابات التي ضربت اللاعبين خلال التوقف الدولي الأخير.

ويغيب عن صفوف ريال مدريد خلال الوقت الحالي بسبب الإصابة كل من، فينيسيوس جونيور، وأوريلين تشواميني، وإدواردو كامافينغا، وأردا غولر، وإيدير ميليتاو، وتيبو كورتوا، ولوكا مودريتش، وكيبا أريزابالاغا.

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