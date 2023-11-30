التوقف الدولي يجبر ريال مدريد على قرار استثنائي

(MENAFN
- Al-Bayan)
اتخذت إدارة ريال مدريد قراراً جديداً، يخض موقف النادي من إبرام صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بعدما أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب الميرنغي في وقت سابق، أن الريال لن يبرم صفقات جديدة في الشتاء.
وبحسب برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، فإن ريال مدريد غير استراتيجيته وسيدخل الميركاتو الشتوي، مشيراً إلى أن الإدارة رأت أن الفريق يحتاج لتعزيزات بعد الإصابات التي ضربت اللاعبين خلال التوقف الدولي الأخير.
ويغيب عن صفوف ريال مدريد خلال الوقت الحالي بسبب الإصابة كل من، فينيسيوس جونيور، وأوريلين تشواميني، وإدواردو كامافينغا، وأردا غولر، وإيدير ميليتاو، وتيبو كورتوا، ولوكا مودريتش، وكيبا أريزابالاغا.
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