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محمد بن راشد: يعلمنا التاريخ أن اجتماع البشر وتعاونهم هو أعظم سر في ازدهار حضاراتهم

11/30/2023 3:00:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالمشاركين في "كوب 28"، مؤكداً أن التاريخ يعلمنا أن اجتماع البشر وتعاونهم وتوحيد جهودهم كان وما يزال أعظم سر في ازدهار حضاراتهم واستمرار تقدمهم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نرحب في دولة الإمارات بأكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة .. رؤساء دول وقادة حكومات ووزراء ومسئولي شركات ومنظمات دولية وأكاديميين وإعلاميين حطوا رحالهم في دولتنا لمناقشة قضية واحدة .. هي الحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة.. المهمة عظيمة .. والتحديات كبيرة .. ولكن يعلمنا التاريخ أن اجتماع البشر وتعاونهم وتوحيد جهودهم كان وما يزال أعظم سر في ازدهار حضاراتهم واستمرار تقدمهم ... كل التوفيق للجميع في هذه المهمة الإنسانية ونجدد ثقتنا في فريقنا الوطني في استضافة وتنظيم هذا الحدث الدولي الاستثنائي في دولة الإمارات .».


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