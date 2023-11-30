160 رحلة عسكرية جوية من دول الناتو لإسرائيل

MENAFN - Khaberni) خبرني - أظهر تحليل بيانات ملاحية قيام عدد من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأكثر من 160 رحلة عسكرية لإسرائيل في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و27 نوفمبر/تشرين الثاني ما بين رحلات نقل واستطلاع وتزود بالوقود.

وتظهر البيانات -التي حصلت عليها وكالة سند في شبكة الجزيرة من موقع "رادار بوكس"- أن الطائرات التابعة للقوات الجوية الأميركية قامت بما يزيد على 35 رحلة، والقوات الجوية الكندية والبريطانية والبولندية قرابة 20 رحلة لكل منها، والألمانية بما يزيد على 15 رحلة.

كما شاركت في الرحلات التي وصلت لإسرائيل القوات الجوية للتشيك وفرنسا والدانمارك وإيطاليا وليتوانيا وإسبانيا وهولندا وأستراليا وبلجيكا ورومانيا والنرويج، ليصبح نصف دول الأعضاء في الناتو مشاركين في الرحلات التي وصلت إلى إسرائيل خلال هذه الفترة، بالإضافة لـ 7 رحلات لطائرات تابعة لحلف الناتو نفسه.

وتصدرت المطارات والقواعد العسكرية الواقعة في اليونان وقبرص الأكثر استخداما في هذه الرحلات، حيث أصبحت بمثابة قاعدة متقدمة لدعم إسرائيل تليها ألمانيا وإيطاليا.

وتصدرت القاعدة الجوية البريطانية في جزيرة قبرص أكثر المطارات التي أقلعت منها هذه الرحلات، يليها مطار اليونان الدولي ومطار خانيا الدولي بجزيرة كريت.

كما كان مطار كولونيا بون الدولي الألماني أحد أكثر المطارات المستخدمة بالإضافة لقاعدة رامشتاين الجوية الأميركية بألمانيا.

واستخدمت أيضا قاعدة براتيكا دي ماري التابعة للقوات الجوية الإيطالية جنوب غرب روما، وعدد من المطارات والقواعد الجوية الأخرى.

ويظهر هذا التحليل فقط الرحلات العسكرية في البيانات الملاحية في موقع "رادار بوكس"، حيث يتوقع أن يكون عدد الرحلات الحقيقي يتجاوز الأرقام المرصودة، إذ تستخدم بعض الطائرات العسكرية أساليب أكثر تعقيدا لمنع تتبع الرادار لها.