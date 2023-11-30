-->

Friday, 01 December 2023 07:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


160 رحلة عسكرية جوية من دول الناتو لإسرائيل

11/30/2023 3:00:12 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أظهر تحليل بيانات ملاحية قيام عدد من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأكثر من 160 رحلة عسكرية لإسرائيل في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و27 نوفمبر/تشرين الثاني ما بين رحلات نقل واستطلاع وتزود بالوقود.

وتظهر البيانات -التي حصلت عليها وكالة سند في شبكة الجزيرة من موقع "رادار بوكس"- أن الطائرات التابعة للقوات الجوية الأميركية قامت بما يزيد على 35 رحلة، والقوات الجوية الكندية والبريطانية والبولندية قرابة 20 رحلة لكل منها، والألمانية بما يزيد على 15 رحلة.

كما شاركت في الرحلات التي وصلت لإسرائيل القوات الجوية للتشيك وفرنسا والدانمارك وإيطاليا وليتوانيا وإسبانيا وهولندا وأستراليا وبلجيكا ورومانيا والنرويج، ليصبح نصف دول الأعضاء في الناتو مشاركين في الرحلات التي وصلت إلى إسرائيل خلال هذه الفترة، بالإضافة لـ 7 رحلات لطائرات تابعة لحلف الناتو نفسه.

وتصدرت المطارات والقواعد العسكرية الواقعة في اليونان وقبرص الأكثر استخداما في هذه الرحلات، حيث أصبحت بمثابة قاعدة متقدمة لدعم إسرائيل تليها ألمانيا وإيطاليا.

وتصدرت القاعدة الجوية البريطانية في جزيرة قبرص أكثر المطارات التي أقلعت منها هذه الرحلات، يليها مطار اليونان الدولي ومطار خانيا الدولي بجزيرة كريت.

كما كان مطار كولونيا بون الدولي الألماني أحد أكثر المطارات المستخدمة بالإضافة لقاعدة رامشتاين الجوية الأميركية بألمانيا.

واستخدمت أيضا قاعدة براتيكا دي ماري التابعة للقوات الجوية الإيطالية جنوب غرب روما، وعدد من المطارات والقواعد الجوية الأخرى.

ويظهر هذا التحليل فقط الرحلات العسكرية في البيانات الملاحية في موقع "رادار بوكس"، حيث يتوقع أن يكون عدد الرحلات الحقيقي يتجاوز الأرقام المرصودة، إذ تستخدم بعض الطائرات العسكرية أساليب أكثر تعقيدا لمنع تتبع الرادار لها.

MENAFN30112023000151011027ID1107514289

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث