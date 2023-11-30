السويد تتعرض لانكماش اقتصادي للربع الثاني على التوالي وتدخل في "ركود فني"

(MENAFN
) شهد الاقتصاد السويدي انكماشًا للربع الثاني على التوالي في الربع الثالث من 2023، مما يُشير إلى دخول البلاد في مرحلة ما تعرف عادة بـ "ركود فني". وأظهرت البيانات التي أصدرتها هيئة الإحصاء السويدية يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر تراجعًا بنسبة 0.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الذي انتهى في تشرين الأول.
كما أشارت جيسيكا إنجدال، مديرة قسم الحسابات الوطنية في هيئة الإحصاء، إلى الطابع الواسع للتراجع الاقتصادي، مرجحة ذلك إلى التصريف من المخزونات وانخفاض استهلاك الأسر. وعلى الرغم من التراجع العام، تم التخفيف إلى حد ما بفضل قوة صادرات الخدمات.
كذلك يجدر بالذكر أن إنفاق استهلاك الأسر سجل تراجعًا للربع الخامس على التوالي، مما يسهم في التحديات الاقتصادية التي تواجهها السويد. ويعد أمرًا حيويًا أن نلاحظ أن السويد، على الرغم من أنها عضو في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تستخدم اليورو كعملة لها.
ف يحين يُعرف "الركود الفني" على أنه تجربة انكماش اقتصادي لمدة ربعين متتاليين. ومع ذلك، لا يوجد اتفاق محدد حول تعريف الركود بشكل عام. تحدده هيئة البحوث الاقتصادية الوطنية في أمريكا على أنه "انخفاض كبير في مستويات النشاط الاقتصادي، يستمر لبضعة أشهر." يظهر ذلك من خلال انخفاض مستويات الإنتاج والتوظيف والدخل الحقيقي ومؤشرات أخرى، وغالبًا ما يبدأ عندما يصل الاقتصاد إلى ذروة النشاط وينتهي عندما يصل الاقتصاد إلى أدنى مستوياته.
MENAFN30112023000045015682ID1107514283
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.