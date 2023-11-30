-->

Friday, 01 December 2023 07:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موقف محرج جدا لرئيس المانيا في قطر - فيديو

11/30/2023 2:26:35 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - تعرض الرئيس الألماني فالتر شتاينماير، لموقف محرج جدا في مطار الدوحة الدولي عندما انتظر لمدة نصف ساعة على مدرج الطائرة دون اي وجود لمسؤول في انتظاره .

وفسر الإعلام الألماني الحالة التي تعرض لها الرئيس بانه يمكن ان يكون السبب هو وصول الطائرة قبل موعدها بقليل .

وتاليا الفيديو عبر موقعنا :



MENAFN30112023000151011027ID1107514197

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث