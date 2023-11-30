موقف محرج جدا لرئيس المانيا في قطر - فيديو

موقف محرج جدا لرئيس المانيا في قطر - فيديو
التاريخ
11/30/2023 2:26:35 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تعرض الرئيس الألماني فالتر شتاينماير، لموقف محرج جدا في مطار الدوحة الدولي عندما انتظر لمدة نصف ساعة على مدرج الطائرة دون اي وجود لمسؤول في انتظاره .
وفسر الإعلام الألماني الحالة التي تعرض لها الرئيس بانه يمكن ان يكون السبب هو وصول الطائرة قبل موعدها بقليل .
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