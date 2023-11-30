إصابة 6 على الأقل بإطلاق نار في القدس

قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها تقوم بعلاج ستة أشخاص أصيبوا في حادث إطلاق نار على محطة توقف حافلات على طريق فايتسمان بالقرب من مدخل مدينة القدس.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الإسعاف القول إن حالات المصابين ما بين خطيرة ومتوسطة.

وذكرت

الصحيفة أن الإسعاف والقوات الأمنية تلقت

تقارير تفيد بوقوع هجوم بالقرب من مدخل القدس.

وقالت الشرطة إن المهاجمين المشتبه بهما "تم تحييدهما على الفور".





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