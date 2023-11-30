إصابة 6 على الأقل بإطلاق نار في القدس

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها تقوم بعلاج ستة أشخاص أصيبوا في حادث إطلاق نار على محطة توقف حافلات على طريق فايتسمان بالقرب من مدخل مدينة القدس.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الإسعاف القول إن حالات المصابين ما بين خطيرة ومتوسطة.
وذكرت
الصحيفة أن الإسعاف والقوات الأمنية تلقت
تقارير تفيد بوقوع هجوم بالقرب من مدخل القدس.
وقالت الشرطة إن المهاجمين المشتبه بهما "تم تحييدهما على الفور".
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